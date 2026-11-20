Пожелтевшее алоэ вера в горшке. Фото: Epic Gardening

Осенью алоэ может внезапно начать желтеть и терять упругость. И привычный уход здесь уже не поможет. А дополнительный полив даже становится губительным. Но комнатное растение можно спасти, если вовремя выявить причину.

Новини.LIVE рассказывают, почему желтеет алоэ и как вернуть комнатному растению здоровый вид.

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Почему алоэ желтеет в ноябре

Самая распространенная осенняя ошибка — поливать суккулент так же часто, как летом. С сокращением светового дня рост алоэ замедляется, а влага испаряется из почвы медленнее. Корни долго находятся в мокрой земле и могут начать гнить.

Присмотритесь к листьям, ведь их состояние поможет определить причину:

желтые и мягкие — скорее всего, вы переливаете растение;

желтые и сморщенные — алоэ не хватает влаги;

бледные и вытянутые — растению не хватает света;

желтоватые с сухими пятнами — возможен солнечный ожог, особенно если алоэ резко переставили из тени под прямые лучи.

Если пожелтел только один старый нижний листок, а остальные остаются крепкими и зелеными, волноваться не стоит. Это может быть естественным старением.

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Прежде всего проверьте влажность почвы. Как советуют специалисты RHS, между поливами субстрат должен полностью просыхать. Также обязательно сливайте лишнюю воду из поддона.

Если листья стали мягкими, а почва долго остаётся мокрой, проверьте корни. Темные, размягченные и гнилые части осторожно удалите чистым инструментом. Пересадите алоэ в свежий рыхлый субстрат для суккулентов. Горшок обязательно должен иметь дренажные отверстия.

Не менее важно правильно выбрать место. Алоэ любит яркое освещение, но не холодный подоконник. Держите растение подальше от сквозняков и холодного стекла. Длительное понижение температуры ниже +10 °C может ему навредить.

Также в ноябре стоит отказаться от подкормки. В холодное время года алоэ обычно не нуждается в удобрениях. Опрыскивать листья тоже не нужно.

Восстановятся ли пожелтевшие листья алоэ

К сожалению, сильно поврежденные листья уже не возвращаются к прежнему зеленому цвету. Но не спешите их срезать. Удаляйте только полностью отмершие части. Если после изменения ухода пожелтение прекратилось, а новые листья растут здоровыми, алоэ постепенно восстанавливается.

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