Пожовкле алое вера у горщику. Фото: Epic Gardening

Восени алое може раптово почати жовтіти та втрачати пружність. І звичний догляд тут вже не зарадить. А додатковий полив ще й стає згубним. Але кімнатну рослину можна врятувати, якщо вчасно розпізнати причину.

Новини.LIVE розповідає, чому жовтіє алое та як повернути кімнатній рослині здоровий вигляд.

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Чому алое жовтіє у листопаді

Найпоширеніша осіння помилка — поливати сукулент так само часто, як улітку. Зі скороченням світлового дня ріст алое сповільнюється, а волога випаровується з ґрунту повільніше. Коріння довго перебуває у мокрій землі й може почати гнити.

Придивіться до листя, адже його стан допоможе визначити причину:

жовте та м'яке — найімовірніше, ви переливаєте рослину;

жовте та зморщене — алое бракує вологи;

бліде та витягнуте — рослині не вистачає світла;

жовтувате із сухими плямами — можливий сонячний опік, особливо якщо алое різко переставили з тіні під прямі промені.

Якщо пожовтів лише один старий нижній листок, а решта залишаються міцними та зеленими, хвилюватися не варто. Це може бути природним старінням.

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Як урятувати алое, яке почало жовтіти

Насамперед перевірте вологість землі. Як радять фахівці RHS, між поливами субстрат має повністю просихати. Також обов'язково зливати зайву воду з піддона.

Якщо листя стало м'яким, а ґрунт довго залишається мокрим, перевірте корені. Темні, розм'якшені та гнилі частини обережно видаліть чистим інструментом. Пересадіть алое у свіжий пухкий субстрат для сукулентів. Горщик обов'язково повинен мати дренажні отвори.

Не менш важливе правильне місце. Алое любить яскраве освітлення, але не холодне підвіконня. Тримайте рослину подалі від протягів і холодного скла. Тривале зниження температури нижче +10 °C здатне їй нашкодити.

Також у листопаді варто відмовитися від підживлення. У холодний сезон алое зазвичай не потребує добрив. Обприскувати листя теж не потрібно.

Чи відновиться пожовкле листя алое

На жаль, сильно пошкоджені листки вже не повертають колишнього зеленого кольору. Але не поспішайте його зрізати. Видаляйте лише повністю відмерлі частини. Якщо після зміни догляду пожовтіння зупинилося, а нове листя росте здоровим, алое поступово відновлюється.

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