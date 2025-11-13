Почему чернозем самая плодородная почва - состав, где есть в Украине и почему может исчезнуть

Чернозем в Украине — почему он плодородный и может исчезнуть
Украинский чернозем называют "черным золотом", ведь именно он веками кормит полмира. Однако из-за чрезмерной эксплуатации и изменения климата этот уникальный грунт постепенно истощается.
Новини.LIVE рассказывает, почему чернозем такой плодородный, где его больше всего в Украине и что может поставить под угрозу его сохранение.
Почему чернозем такой плодородный
Чернозем формируется только в степных и лесостепных зонах с умеренным климатом. Благодаря чередованию влажных и сухих периодов в почве накапливается гумус — вещество, которое делает землю черного цвета и чрезвычайно питательной.
Украинский чернозем содержит до 9-15% гумуса, тогда как в тропиках — всего 1-2%. Именно поэтому наши почвы способны давать урожай даже без дополнительных удобрений.
Где есть чернозем в Украине
Самые большие черноземные площади — в:
- Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях;
- Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской;
- Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской.
В некоторых регионах слой чернозема достигает 1,5 метра. Украина имеет до 60% черноземных земель, что составляет около 9% мировых запасов.
Почему чернозем исчезает
Из-за интенсивного земледелия, эрозии, химикатов и монокультуры (подсолнечник, пшеница, кукуруза) чернозем постепенно истощается. Ветровая и водная эрозия, а также глобальное потепление уменьшают содержание гумуса и нарушают природный баланс.
Как сохранить плодородие
- Соблюдайте севооборот (высевать бобовые между злаковыми).
- Применяйте метод no-till (минимальная обработка почвы).
- Используйте органические удобрения.
- Создавайте защитные лесополосы.
Эти меры помогут сохранить уникальный украинский чернозем — природное богатство, без которого невозможно представить будущее сельского хозяйства.
Мы уже писали о том, как восстановить плодородие почвы естественным путем.
Ранее сообщалось о том, какие виды стекла можно ставить в микроволновую печь.
Также мы объясняли то, как правильно подготовить почву.
Читайте Новини.LIVE!