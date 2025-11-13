Видео
Україна
Видео

Чернозем в Украине — почему он плодородный и может исчезнуть

Чернозем в Украине — почему он плодородный и может исчезнуть

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 01:12
обновлено: 16:50
Почему чернозем самая плодородная почва - состав, где есть в Украине и почему может исчезнуть
Мужчина держит чернозем в руках. Фото: Freepik

Украинский чернозем называют "черным золотом", ведь именно он веками кормит полмира. Однако из-за чрезмерной эксплуатации и изменения климата этот уникальный грунт постепенно истощается.

Новини.LIVE рассказывает, почему чернозем такой плодородный, где его больше всего в Украине и что может поставить под угрозу его сохранение.

Почему чернозем такой плодородный

Чернозем формируется только в степных и лесостепных зонах с умеренным климатом. Благодаря чередованию влажных и сухих периодов в почве накапливается гумус — вещество, которое делает землю черного цвета и чрезвычайно питательной.

Украинский чернозем содержит до 9-15% гумуса, тогда как в тропиках — всего 1-2%. Именно поэтому наши почвы способны давать урожай даже без дополнительных удобрений.

Где есть чернозем в Украине

Самые большие черноземные площади — в:

  • Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях;
  • Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской;
  • Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской.

В некоторых регионах слой чернозема достигает 1,5 метра. Украина имеет до 60% черноземных земель, что составляет около 9% мировых запасов.

Почему чернозем исчезает

Из-за интенсивного земледелия, эрозии, химикатов и монокультуры (подсолнечник, пшеница, кукуруза) чернозем постепенно истощается. Ветровая и водная эрозия, а также глобальное потепление уменьшают содержание гумуса и нарушают природный баланс.

Как сохранить плодородие

  • Соблюдайте севооборот (высевать бобовые между злаковыми).
  • Применяйте метод no-till (минимальная обработка почвы).
  • Используйте органические удобрения.
  • Создавайте защитные лесополосы.

Эти меры помогут сохранить уникальный украинский чернозем — природное богатство, без которого невозможно представить будущее сельского хозяйства.

Украина урожай советы Земля чернозем
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
