Почему чернозем самая плодородная почва - состав, где есть в Украине и почему может исчезнуть

Мужчина держит чернозем в руках. Фото: Freepik

Украинский чернозем называют "черным золотом", ведь именно он веками кормит полмира. Однако из-за чрезмерной эксплуатации и изменения климата этот уникальный грунт постепенно истощается.

Новини.LIVE рассказывает, почему чернозем такой плодородный, где его больше всего в Украине и что может поставить под угрозу его сохранение.

Реклама

Читайте также:

Почему чернозем такой плодородный

Чернозем формируется только в степных и лесостепных зонах с умеренным климатом. Благодаря чередованию влажных и сухих периодов в почве накапливается гумус — вещество, которое делает землю черного цвета и чрезвычайно питательной.

Украинский чернозем содержит до 9-15% гумуса, тогда как в тропиках — всего 1-2%. Именно поэтому наши почвы способны давать урожай даже без дополнительных удобрений.

Где есть чернозем в Украине

Самые большие черноземные площади — в:

Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях;

Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской;

Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской.

В некоторых регионах слой чернозема достигает 1,5 метра. Украина имеет до 60% черноземных земель, что составляет около 9% мировых запасов.

Почему чернозем исчезает

Из-за интенсивного земледелия, эрозии, химикатов и монокультуры (подсолнечник, пшеница, кукуруза) чернозем постепенно истощается. Ветровая и водная эрозия, а также глобальное потепление уменьшают содержание гумуса и нарушают природный баланс.

Как сохранить плодородие

Соблюдайте севооборот (высевать бобовые между злаковыми).

Применяйте метод no-till (минимальная обработка почвы).

Используйте органические удобрения.

Создавайте защитные лесополосы.

Эти меры помогут сохранить уникальный украинский чернозем — природное богатство, без которого невозможно представить будущее сельского хозяйства.

Мы уже писали о том, как восстановить плодородие почвы естественным путем.

Ранее сообщалось о том, какие виды стекла можно ставить в микроволновую печь.

Также мы объясняли то, как правильно подготовить почву.