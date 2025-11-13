Відео
Головна Дім та город Чорнозем в Україні — чому він найродючіший і може зникнути

Чорнозем в Україні — чому він найродючіший і може зникнути

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 01:12
Оновлено: 16:50
Чому чорнозем найродючіший ґрунт - склад, де є в Україні та чому може зникнути
Чоловік тримає чорнозем в руках. Фото: Freepik

Український чорнозем називають "чорним золотом", адже саме він століттями годує пів світу. Проте через надмірну експлуатацію та зміну клімату цей унікальний ґрунт поступово виснажується.

Новини.LIVE розповідає, чому чорнозем такий родючий, де його найбільше в Україні й що може поставити під загрозу його збереження.

Чому чорнозем такий родючий

Чорнозем формується лише у степових і лісостепових зонах із помірним кліматом. Завдяки чергуванню вологих і сухих періодів у ґрунті накопичується гумус — речовина, що робить землю чорної барви та надзвичайно поживною.

Український чорнозем містить до 9-15% гумусу, тоді як у тропіках — лише 1-2%. Саме тому наші ґрунти здатні давати врожай навіть без додаткових добрив.

Де є чорнозем в Україні

Найбільші чорноземні площі — у:

  • Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях;
  • Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Чернігівській;
  • Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій.

У деяких регіонах шар чорнозему сягає 1,5 метра. Україна має до 60% чорноземних земель, що становить близько 9% світових запасів.

Чому чорнозем зникає

Через інтенсивне землеробство, ерозію, хімікати й монокультури (соняшник, пшениця, кукурудза) чорнозем поступово виснажується. Вітрова й водна ерозія, а також глобальне потепління зменшують вміст гумусу й порушують природний баланс.

Як зберегти родючість

  • Дотримуйтесь сівозміни (висівати бобові між злаковими).
  • Застосовуйте метод no-till (мінімальний обробіток ґрунту).
  • Використовуйте органічні добрива.
  • Створюйте захисні лісосмуги.

Ці заходи допоможуть зберегти унікальний український чорнозем — природне багатство, без якого неможливо уявити майбутнє сільського господарства.

Україна врожай поради Земля чорнозем
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
