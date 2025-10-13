Можно ли выносить мусор вечером - народные приметы, значение и позиция церкви

Человек выбрасывает мусор. Фото: Pexels

В народе издавна считают, что вечером нельзя выносить мусор — якобы вместе с отходами можно "выбросить" из дома благосостояние, счастье или даже здоровье. Но церковь уверяет, что это лишь суеверие.

Новини.LIVE рассказывает, откуда происходит это поверье, что оно означает и как к нему относится Православная Церковь Украины.

Что говорят народные приметы

По старинным представлениям, после захода солнца нельзя ничего выносить из дома. Люди верили, что вместе с мусором можно потерять:

здоровье;

благополучие;

счастье и семейный уют.

Такие приметы были распространены во всех регионах Украины. Считалось, что ночью активизируются потусторонние силы, которые могут забрать положительную энергию из дома.

Позиция церкви

В Православной Церкви Украины отмечают: придерживаться этого суеверия не нужно. Священники объясняют, что уборка дома символизирует очищение не только дома, но и души. Поэтому выносить мусор можно в любое время — главное, чтобы в доме царили чистота, порядок и мир.

Как относятся к приметам сейчас

Современные украинцы все чаще воспринимают такие запреты как часть народной культуры, а не обязательное правило. Некоторые прислушиваются к ним из уважения к старшим, но большинство понимает: чистота дома не имеет ничего общего с приметами.

