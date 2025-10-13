Видео
Дата публикации 13 октября 2025 15:15
Можно ли выносить мусор вечером - народные приметы, значение и позиция церкви
Человек выбрасывает мусор. Фото: Pexels

В народе издавна считают, что вечером нельзя выносить мусор — якобы вместе с отходами можно "выбросить" из дома благосостояние, счастье или даже здоровье. Но церковь уверяет, что это лишь суеверие.

Новини.LIVE рассказывает, откуда происходит это поверье, что оно означает и как к нему относится Православная Церковь Украины.

Читайте также:

Что говорят народные приметы

По старинным представлениям, после захода солнца нельзя ничего выносить из дома. Люди верили, что вместе с мусором можно потерять:

  • здоровье;
  • благополучие;
  • счастье и семейный уют.

Такие приметы были распространены во всех регионах Украины. Считалось, что ночью активизируются потусторонние силы, которые могут забрать положительную энергию из дома.

Позиция церкви

В Православной Церкви Украины отмечают: придерживаться этого суеверия не нужно. Священники объясняют, что уборка дома символизирует очищение не только дома, но и души. Поэтому выносить мусор можно в любое время — главное, чтобы в доме царили чистота, порядок и мир.

Как относятся к приметам сейчас

Современные украинцы все чаще воспринимают такие запреты как часть народной культуры, а не обязательное правило. Некоторые прислушиваются к ним из уважения к старшим, но большинство понимает: чистота дома не имеет ничего общего с приметами.

Мы уже писали о том, как заставить денежное дерево зацвести.

Ранее объясняли то, чем подкормить яблоню осенью.

Подробнее рассказывали о том, что сделать с грядкой для посадки озимого чеснока.

приметы церковь мусор дом народные приметы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
