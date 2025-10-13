Чи можна виносити сміття ввечері - народні прикмети, значення та позиція церкви

Людина викидає сміття. Фото: Pexels

У народі здавна вважають, що ввечері не можна виносити сміття — нібито разом із відходами можна "викинути" з дому добробут, щастя чи навіть здоров’я. Але церква запевняє, що це лише забобон.

Новини.LIVE розповідає, звідки походить це повір’я, що воно означає та як до нього ставиться Православна Церква України.

Що кажуть народні прикмети

За старовинними уявленнями, після заходу сонця не можна нічого виносити з дому. Люди вірили, що разом зі сміттям можна втратити:

здоров’я;

добробут;

щастя та сімейний затишок.

Такі прикмети були поширені в усіх регіонах України. Вважалося, що вночі активізуються потойбічні сили, які можуть забрати позитивну енергію з оселі.

Позиція церкви

У Православній Церкві України наголошують: дотримуватися цього забобону не потрібно. Священники пояснюють, що прибирання вдома символізує очищення не лише оселі, а й душі. Тож виносити сміття можна в будь-який час — головне, щоб у домі панували чистота, порядок і мир.

Як ставляться до прикмет зараз

Сучасні українці дедалі частіше сприймають такі заборони як частину народної культури, а не обов’язкове правило. Дехто дослухається до них із поваги до старших, але більшість розуміє: чистота вдома не має нічого спільного з прикметами.

