Чистый чайник за 10 минут — одно средство, которое всех удивит

Чистый чайник за 10 минут — одно средство, которое всех удивит

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 01:12
обновлено: 17:57
Как почистить чайник от накипи за 10 минут – простой способ без уксуса и соды
Хозяйка моет чайник. Фото: House Digest

Больше не придется часами тереть чайник содой или терпеть запах уксуса. Есть безопасный, быстрый и доступный способ, который легко уберет накипь и не повредит поверхность посуды. Метод подходит даже для старых чайников и не требует никакой бытовой химии.

Новини.LIVE делится проверенным лайфхаком, который поможет очистить чайник за несколько минут без всякой химии.

Почему уксус и сода вредят чайнику

Многие до сих пор используют соду или уксус, но эти средства имеют существенные минусы. Сода царапает металлическую поверхность, создавая микротрещины, в которых снова накапливается накипь. Уксус действует агрессивно — со временем он разъедает стенки чайника и оставляет резкий запах. Вместо этого есть современный, безопасный и экологичный метод.

Газированная вода против накипи: как это работает

Прозрачная газировка или бесцветный напиток вроде "Спрайта" содержат лимонную кислоту и углекислоту. Они растворяют соли кальция и магния, которые образуют известковый налет, но действуют мягко и без повреждений. Пузырьки газа проникают в микротрещины, ускоряя реакцию — благодаря этому даже старый чайник можно вернуть к блеску без всяких усилий.

Как правильно очистить чайник

  1. Наполни чайник газированной водой примерно на две трети.
  2. Оставь на 1 час, чтобы кислота начала действовать.
  3. Затем прокипяти напиток, дождись, пока остынет, и слей.
  4. Хорошо промой чистой водой.

После процедуры стенки становятся гладкими и блестящими, без пятен и запахов. Метод подходит для металлических, пластиковых и стеклянных чайников — простой, безопасный и бюджетный вариант для регулярного ухода.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
