Как почистить чайник от накипи за 10 минут – простой способ без уксуса и соды

Чистый чайник за 10 минут — одно средство, которое всех удивит
Больше не придется часами тереть чайник содой или терпеть запах уксуса. Есть безопасный, быстрый и доступный способ, который легко уберет накипь и не повредит поверхность посуды. Метод подходит даже для старых чайников и не требует никакой бытовой химии.
Новини.LIVE делится проверенным лайфхаком, который поможет очистить чайник за несколько минут без всякой химии.
Почему уксус и сода вредят чайнику
Многие до сих пор используют соду или уксус, но эти средства имеют существенные минусы. Сода царапает металлическую поверхность, создавая микротрещины, в которых снова накапливается накипь. Уксус действует агрессивно — со временем он разъедает стенки чайника и оставляет резкий запах. Вместо этого есть современный, безопасный и экологичный метод.
Газированная вода против накипи: как это работает
Прозрачная газировка или бесцветный напиток вроде "Спрайта" содержат лимонную кислоту и углекислоту. Они растворяют соли кальция и магния, которые образуют известковый налет, но действуют мягко и без повреждений. Пузырьки газа проникают в микротрещины, ускоряя реакцию — благодаря этому даже старый чайник можно вернуть к блеску без всяких усилий.
Как правильно очистить чайник
- Наполни чайник газированной водой примерно на две трети.
- Оставь на 1 час, чтобы кислота начала действовать.
- Затем прокипяти напиток, дождись, пока остынет, и слей.
- Хорошо промой чистой водой.
После процедуры стенки становятся гладкими и блестящими, без пятен и запахов. Метод подходит для металлических, пластиковых и стеклянных чайников — простой, безопасный и бюджетный вариант для регулярного ухода.
Мы уже писали о том, как природными средствами избавиться от пауков в доме.
Ранее сообщалось о том, как подготовить пеларгонию к зиме.
Также мы объясняли то, как быстро очистить чашки от чайного и кофейного налета.
Читайте Новини.LIVE!