Як почистити чайник від накипу за 10 хвилин - простий спосіб без оцту та соди

Господиня миє чайник. Фото: House Digest

Більше не доведеться годинами терти чайник содою чи терпіти запах оцту. Є безпечний, швидкий і доступний спосіб, який легко прибере накип і не пошкодить поверхню посуду. Метод підходить навіть для старих чайників і не потребує жодної побутової хімії.

Новини.LIVE ділиться перевіреним лайфхаком, який допоможе очистити чайник за кілька хвилин без жодної хімії.

Чому оцет і сода шкодять чайнику

Багато хто досі використовує соду або оцет, але ці засоби мають суттєві мінуси. Сода дряпає металеву поверхню, створюючи мікротріщини, у яких знову накопичується накип. Оцет діє агресивно — з часом він роз’їдає стінки чайника й залишає різкий запах. Замість цього є сучасний, безпечний і екологічний метод.

Газована вода проти накипу: як це працює

Прозора газована вода або безбарвний напій на кшталт "Спрайту" містять лимонну кислоту та вуглекислоту. Вони розчиняють солі кальцію та магнію, які утворюють вапняний наліт, але діють м’яко й без пошкоджень. Бульбашки газу проникають у мікротріщини, прискорюючи реакцію — завдяки цьому навіть старий чайник можна повернути до блиску без жодних зусиль.

Як правильно очистити чайник

Наповни чайник газованою водою приблизно на дві третини. Залиш на 1 годину, щоб кислота почала діяти. Потім прокип’яти напій, дочекайся, поки охолоне, і злий. Добре промий чистою водою.

Після процедури стінки стають гладкими й блискучими, без плям і запахів. Метод підходить для металевих, пластикових і скляних чайників — простий, безпечний і бюджетний варіант для регулярного догляду.

