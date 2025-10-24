Відео
Чистий чайник за 10 хвилин — один засіб, який усіх здивує

Чистий чайник за 10 хвилин — один засіб, який усіх здивує

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 01:12
Оновлено: 17:57
Як почистити чайник від накипу за 10 хвилин - простий спосіб без оцту та соди
Господиня миє чайник. Фото: House Digest

Більше не доведеться годинами терти чайник содою чи терпіти запах оцту. Є безпечний, швидкий і доступний спосіб, який легко прибере накип і не пошкодить поверхню посуду. Метод підходить навіть для старих чайників і не потребує жодної побутової хімії.

Новини.LIVE ділиться перевіреним лайфхаком, який допоможе очистити чайник за кілька хвилин без жодної хімії.

Читайте також:

Чому оцет і сода шкодять чайнику

Багато хто досі використовує соду або оцет, але ці засоби мають суттєві мінуси. Сода дряпає металеву поверхню, створюючи мікротріщини, у яких знову накопичується накип. Оцет діє агресивно — з часом він роз’їдає стінки чайника й залишає різкий запах. Замість цього є сучасний, безпечний і екологічний метод.

Газована вода проти накипу: як це працює

Прозора газована вода або безбарвний напій на кшталт "Спрайту" містять лимонну кислоту та вуглекислоту. Вони розчиняють солі кальцію та магнію, які утворюють вапняний наліт, але діють м’яко й без пошкоджень. Бульбашки газу проникають у мікротріщини, прискорюючи реакцію — завдяки цьому навіть старий чайник можна повернути до блиску без жодних зусиль.

Як правильно очистити чайник

  1. Наповни чайник газованою водою приблизно на дві третини.
  2. Залиш на 1 годину, щоб кислота почала діяти.
  3. Потім прокип’яти напій, дочекайся, поки охолоне, і злий.
  4. Добре промий чистою водою.

Після процедури стінки стають гладкими й блискучими, без плям і запахів. Метод підходить для металевих, пластикових і скляних чайників — простий, безпечний і бюджетний варіант для регулярного догляду.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
