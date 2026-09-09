Как очистить сковороду от старого нагара: простой способ с помощью таблеток

Очистка сковороды от нагара. Коллаж: Новини.LIVE

Старый нагар, кажется, навсегда въедается в сковороду, и ни одно средство не способно его отмыть. Но прежде чем выбрасывать посуду, стоит попробовать простой домашний способ очистки. Понадобятся таблетки, которые помогут избавиться от грязи.

Как очистить сковороду от старого нагара и не потратить на это полдня, пишет Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Как очистить сковороду от старого нагара

Для этого способа понадобятся четыре таблетки для посудомоечной машины и примерно 4-4,5 л очень горячей воды. Такое концентрированное моющее средство постепенно размягчает застарелые жирные загрязнения.

Как следует действовать:

Возьмите большую термостойкую емкость, в которую сковорода поместится целиком. Налейте примерно 4 л горячей воды. Добавьте 4 таблетки для посудомоечной машины и подождите, пока они растворятся. После этого окуните загрязненную сковороду в раствор. Вода должна покрывать участки, на которых скопился нагар. Оставьте посуду примерно на 1-1,5 часа. Уже через полчаса вода может потемнеть, а плотный слой жира начнет размягчаться. Если нагар скапливался годами и буквально прирос к дну и стенкам, замачивание можно продлить.

Что делать после замачивания:

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Наденьте хозяйственные перчатки, достаньте сковороду. Попробуйте очистить ее обычной губкой или мягким кухонным скребком. После длительного контакта с горячим раствором старый жир уже не должен держаться так крепко, поэтому часть черного слоя может отходить большими кусками. Не спешите брать нож, металлическую щетку или другой острый предмет. Так можно поцарапать поверхность и окончательно испортить покрытие. Если с первого раза очистился не весь нагар, лучше повторить замачивание, а не пытаться соскрести остатки силой.

Для каких сковородок этот способ не подходит

Перед очисткой обязательно проверьте материал сковороды и рекомендации производителя. Не стоит надолго замачивать таким способом чугунную сковороду. Ведь это может привести к появлению ржавчины и повредить защитный слой.

Осторожность нужна и с алюминиевыми и антипригарными сковородами. Агрессивные моющие средства могут повлиять на поверхность некоторых видов посуды, поэтому сначала проверьте инструкцию производителя.

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