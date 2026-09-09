Як очистити сковороду від старого нагару: простий спосіб із таблетками

Очищення пательні від нагару. Колаж: Новини.LIVE

Старий нагар, здається, в'їдається у сковороду назавжди, й її не відмиє жоден засіб. Та перш ніж викидати посуд, варто спробувати простий домашній спосіб очищення. Знадобляться таблетки, які допоможуть позбутися бруду.

Як очистити сковороду від старого нагару та не витратити на це пів дня, пише Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Як очистити сковороду від старого нагару

Для цього способу знадобляться чотири таблетки для посудомийної машини та приблизно 4-4,5 л дуже гарячої води. Такий концентрований мийний засіб поступово розм'якшує застарілі жирні забруднення.

Як слід діяти:

Візьміть велику термостійку ємність, у яку сковорода поміститься повністю. Налийте приблизно 4 л гарячої води. Додайте 4 таблетки для посудомийної машини та дочекайтеся, поки вони розчиняться. Після цього занурте забруднену пательню в розчин. Вода має покривати ділянки, на яких накопичився нагар. Залиште посуд приблизно на 1-1,5 години. Уже через пів години вода може стати темнішою, а щільний шар жиру почне розм'якшуватися. Якщо нагар накопичувався роками й буквально приріс до дна та стінок, замочування можна продовжити.

Що робити після замочування:

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Надягніть господарські рукавички, дістаньте сковороду. Спробуйте очистити її звичайною губкою або м'яким кухонним скребком. Після тривалого контакту з гарячим розчином старий жир уже не повинен триматися так міцно, тому частина чорного шару може відходити великими шматками. Не поспішайте брати ніж, металеву щітку чи інший гострий предмет. Так можна подряпати поверхню і остаточно зіпсувати покриття. Якщо з першого разу очистився не весь нагар, краще повторити замочування, а не намагатися зішкребти залишки силою.

Для яких сковорідок цей спосіб не підходить

Перед очищенням обов 'язково перевірте матеріал пательні та рекомендації виробника. Не варто надовго замочувати таким способом чавунну сковороду. Адже це може спричинити появу іржі та пошкодити захисний шар.

Обережність потрібна й з алюмінієвими та антипригарними сковорідками. Агресивні мийні засоби можуть вплинути на поверхню деяких видів посуду, тому спочатку перевірте інструкцію виробника.

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