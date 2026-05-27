Чем полить чеснок в конце мая обязательно: вырастет большим и ароматным

Главная Дом и огород Чеснок вырастет большим и ароматным: чем полить в конце мая

Дата публикации 27 мая 2026 23:45
Полив чеснока в мае для хорошего урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Озимый чеснок формирует крупные головки и сочные зубчики как раз в конце мая. В этот период культура нуждается в дополнительной подкормке. Правильное удобрение поможет получить большой урожай чеснока, который будет сочным и ароматным.

Новини.LIVE рассказывает, чем полить чеснок в конце мая, чтобы урожай по-настоящему порадовал.

Какая подкормка нужна чесноку в мае

Если в начале сезона культура нуждается в азоте, чтобы нарастить зеленые листья, то сейчас ей нужны питательные вещества, которые помогут сформировать крупные головки. Поэтому нужно делать ставку на калийные удобрения. А лучше всего выбирать комплексные, но где калия больше всего. Этот элемент помогает чесноку становиться более плотным, сочным и ароматным. Кроме того, он положительно влияет на размер зубчиков и будущее хранение урожая.

Чем полить чеснок для большого урожая

Чтобы поддержать растение в период формирования головки, достаточно приготовить простой питательный раствор. Для этого вам понадобится:

  • 25 мл комплексного удобрения;
  • 10 л воды.

Удобрение нужно тщательно растворить в воде, после чего полить чеснок под корень. Лучше всего проводить подкормку по уже увлажненной почве. В таком случае корневая система значительно лучше усваивает питательные вещества.

Читайте также:

Почему избыток азота может испортить урожай

Из-за избытка азота чеснок начинает тратить все силы на рост пышной ботвы, а не на формирование головки. Внешне растение может выглядеть очень здоровым и зеленым, однако сам урожай часто вырастает мелким и слабым.

Также делимся другими полезными лайфхаками по огородничеству

Какие простые секреты огородников помогут вырастить крупный и сочный лук.

Чем опрыскать огурцы, чтобы они обильно цвели и формировали завязь.

Какие овощи посадить после гороха и фасоли, чтобы урожай был здоровым и по-настоящему богатым.

