Чем полить чеснок в конце мая обязательно: вырастет большим и ароматным

Чеснок вырастет большим и ароматным: чем полить в конце мая
Озимый чеснок формирует крупные головки и сочные зубчики как раз в конце мая. В этот период культура нуждается в дополнительной подкормке. Правильное удобрение поможет получить большой урожай чеснока, который будет сочным и ароматным.
Новини.LIVE рассказывает, чем полить чеснок в конце мая, чтобы урожай по-настоящему порадовал.
Какая подкормка нужна чесноку в мае
Если в начале сезона культура нуждается в азоте, чтобы нарастить зеленые листья, то сейчас ей нужны питательные вещества, которые помогут сформировать крупные головки. Поэтому нужно делать ставку на калийные удобрения. А лучше всего выбирать комплексные, но где калия больше всего. Этот элемент помогает чесноку становиться более плотным, сочным и ароматным. Кроме того, он положительно влияет на размер зубчиков и будущее хранение урожая.
Чем полить чеснок для большого урожая
Чтобы поддержать растение в период формирования головки, достаточно приготовить простой питательный раствор. Для этого вам понадобится:
- 25 мл комплексного удобрения;
- 10 л воды.
Удобрение нужно тщательно растворить в воде, после чего полить чеснок под корень. Лучше всего проводить подкормку по уже увлажненной почве. В таком случае корневая система значительно лучше усваивает питательные вещества.
Почему избыток азота может испортить урожай
Из-за избытка азота чеснок начинает тратить все силы на рост пышной ботвы, а не на формирование головки. Внешне растение может выглядеть очень здоровым и зеленым, однако сам урожай часто вырастает мелким и слабым.
