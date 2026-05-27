Чим полити часник наприкінці травня обов'язково: виросте великим та ароматним

Озимий часник формує великі головки та соковиті зубчики якраз наприкінці травня. У цей період культура потребує додаткового підживлення. Правильне добриво допоможе отримати великий урожай часнику, що буде соковитим та ароматним.

чим полити часник наприкінці травня, щоб урожай по-справжньому порадував.

Яке підживлення потрібне часнику у травні

Якщо на початку сезону культура потребує азоту, щоб наростити зелене листя, то зараз їй потрібні поживні речовини, які допоможуть сформувати великі головки. Тому потрібно робити ставку на калійні добрива. А найкраще обирати комплексні, але де калію найбільше. Цей елемент допомагає часнику ставати щільнішим, соковитішим та ароматнішим. Крім того, він позитивно впливає на розмір зубчиків і майбутнє зберігання врожаю.

Чим полити часник для великого врожаю

Щоб підтримати рослину у період формування головки, достатньо приготувати простий поживний розчин. Для цього вам знадобиться:

25 мл комплексного добрива;

10 л води.

Добриво потрібно ретельно розчинити у воді, після чого полити часник під корінь. Найкраще проводити підживлення по вже зволоженому ґрунту. У такому разі коренева система значно краще засвоює поживні речовини.

Чому надлишок азоту може зіпсувати врожай

Через надлишок азоту часник починає витрачати всі сили на ріст пишного бадилля, а не на формування головки. Зовні рослина може виглядати дуже здоровою та зеленою, однак сам урожай часто виростає дрібним і слабким.

