Почему нельзя укрывать проросший озимый чеснок и когда делать укрытие

Проросший чеснок под снегом. Фото: iStockphoto

Озимый чеснок часто проклевывается еще до морозов, и огородники сразу стараются укрывать грядки. Но раннее утепление может уничтожить будущий урожай, создав растению лишнее тепло.

Новини.LIVE рассказывает, когда чеснок нуждается в укрытии зимой и как избежать ошибок, которые вредят больше, чем мороз.

Когда проросший чеснок не требует укрытия

Если появились только кончики листьев, чеснок не стоит утеплять. Ему достаточно естественного охлаждения и легкого слоя мульчи в 2-3 см. На этом этапе растение само регулирует рост и без проблем выдерживает естественное снижение температуры.

Подойдут: хвойные ветки, мелкая солома, измельченные листья. Такие материалы пропускают воздух и не стимулируют рост.

Чем опасно укрытие высоких всходов

Задерживает тепло в почве.

Не дает чесноку перейти в зимний "сон".

Истощает растение и делает его уязвимым к морозам.

Агроволокно, положенное прямо на землю, или толстая мульча создают парниковый эффект — это главная причина потери урожая.

Когда чеснок лучше оставить без вмешательства

До первых стабильных морозов грядки не трогают. Растение само останавливает рост при незначительном минусе, и это естественный процесс, необходимый для правильной зимовки. Любое раннее вмешательство лишь сбивает естественный цикл и повышает риск вымерзания весной.

Когда укрытие все же требуется

Утепляют лишь перед настоящими морозами. Используют лапник или агроволокно, установленное на дугах, чтобы обеспечить вентиляцию и холодный микроклимат. Так корневая система защищена, а почва не перегревается.

