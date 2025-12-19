Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Часник проріс узимку — чому його не можна укривати

Часник проріс узимку — чому його не можна укривати

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 14:36
Чому не можна вкривати пророслий озимий часник і коли робити укриття
Пророслий часник під снігом. Фото: iStockphoto

Озимий часник часто прокльовується ще до морозів, і городники одразу намагаються вкривати грядки. Але раннє утеплення може знищити майбутній урожай, створивши рослині зайве тепло.

Новини.LIVE розповідає, коли часник потребує укриття взимку та як уникнути помилок, що шкодять більше, ніж мороз.

Реклама
Читайте також:

Коли пророслий часник не потребує укриття

Якщо з’явилися лише кінчики листя, часник не варто утеплювати. Йому достатньо природного охолодження та легкого шару мульчі у 2-3 см. На цьому етапі рослина сама регулює ріст і без проблем витримує природне зниження температури.

Підійдуть: хвойні гілки, дрібна солома, подрібнене листя. Такі матеріали пропускають повітря й не стимулюють ріст.

Чим небезпечне укриття високих сходів

  • Затримує тепло у ґрунті.
  • Не дає часнику перейти в зимовий "сон".
  • Виснажує рослину та робить її вразливою до морозів.

Агроволокно, покладене прямо на землю, або товста мульча створюють парниковий ефект — це головна причина втрати врожаю.

Коли часник краще залишити без втручання

До перших стабільних морозів грядки не чіпають. Рослина сама зупиняє ріст при незначному мінусі, і це природний процес, необхідний для правильної зимівлі. Будь-яке раннє втручання лише збиває природний цикл і підвищує ризик вимерзання навесні.

Коли укриття все ж потрібне

Утеплюють лише перед справжніми морозами. Використовують ялинове гілля або агроволокно, встановлене на дугах, щоб забезпечити вентиляцію та холодний мікроклімат. Так коренева система захищена, а ґрунт не перегрівається.

Ми вже писали про те, навіщо перекопувати кущі взимку та як зробити це правильно.

Раніше пояснювали те, що варто внести під озимий часник узимку для стабільного росту.

Детальніше розповідали про те, які добрива варто використовувати взимку.

врожай поради город сад часник мульчування
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації