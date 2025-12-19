Чому не можна вкривати пророслий озимий часник і коли робити укриття

Пророслий часник під снігом. Фото: iStockphoto

Озимий часник часто прокльовується ще до морозів, і городники одразу намагаються вкривати грядки. Але раннє утеплення може знищити майбутній урожай, створивши рослині зайве тепло.

Новини.LIVE розповідає, коли часник потребує укриття взимку та як уникнути помилок, що шкодять більше, ніж мороз.

Коли пророслий часник не потребує укриття

Якщо з’явилися лише кінчики листя, часник не варто утеплювати. Йому достатньо природного охолодження та легкого шару мульчі у 2-3 см. На цьому етапі рослина сама регулює ріст і без проблем витримує природне зниження температури.

Підійдуть: хвойні гілки, дрібна солома, подрібнене листя. Такі матеріали пропускають повітря й не стимулюють ріст.

Чим небезпечне укриття високих сходів

Затримує тепло у ґрунті.

Не дає часнику перейти в зимовий "сон".

Виснажує рослину та робить її вразливою до морозів.

Агроволокно, покладене прямо на землю, або товста мульча створюють парниковий ефект — це головна причина втрати врожаю.

Коли часник краще залишити без втручання

До перших стабільних морозів грядки не чіпають. Рослина сама зупиняє ріст при незначному мінусі, і це природний процес, необхідний для правильної зимівлі. Будь-яке раннє втручання лише збиває природний цикл і підвищує ризик вимерзання навесні.

Коли укриття все ж потрібне

Утеплюють лише перед справжніми морозами. Використовують ялинове гілля або агроволокно, встановлене на дугах, щоб забезпечити вентиляцію та холодний мікроклімат. Так коренева система захищена, а ґрунт не перегрівається.

