Чем подкормить шелковицу в марте 2026: сладких ягод будет море
В марте сады просыпаются после зимних холодов и "готовятся" к новому сезону плодоношения. В этот период плодовые деревья особенно нуждаются в питательных веществах, и шелковица не исключение. Правильная и своевременная подкормка станет залогом больших, сочных и сладких ягод.
каким доступным удобрением подкормить шелковицу в марте, чтобы летом ветви буквально ломились от ягод.
Когда и как правильно подкармливать шелковицу весной
Шелковица относится к плодовым деревьям, которые очень рано начинают вегетацию. Как только снег растаял, а почва прогрелась, дерево "оживает". В этот период следует обеспечить его полезными веществами. В большинстве регионов Украины он наступает как раз в марте.
Именно весенняя подкормка шелковицы считается одним из важнейших этапов ухода. Ведь в это время формируются будущие почки и закладывается урожай. Дерево формирует сильные побеги, пышно цветет и лучше удерживает завязь.
Чтобы подкормка принесла максимальную пользу, следует придерживаться нескольких простых правил:
- вносить удобрение в приствольный круг;
- не рассыпать смесь непосредственно возле ствола;
- слегка разрыхлить почву после внесения;
- вносить удобрение во влажную почву.
Каким удобрением стоит подкормить шелковицу
Для шелковицы необходимо приготовить простую питательную смесь из трех компонентов:
- Измельченная скорлупа куриных яиц — банка 1 л;
- азофоска — 500 г;
- садовый диатомит — 1 кг
Такая подкормка помогает укрепить корневую систему, активизирует рост побегов и способствует формированию большого количества ягод.
Как правильно подкармливать
Все компоненты нужно хорошо перемешать, после чего равномерно рассыпать в приствольном круге дерева. Лучше всего вносить смесь во влажную почву и после внесения разрыхлить верхний слой земли, будто перемешать ее с удобрением. Так питательные вещества быстрее попадут к корням.
Как именно работает эта подкормка
Каждый компонент смеси выполняет важную роль в питании шелковицы:
- Яичная скорлупа
Этот компонент удобрения обеспечивает дерево кальцием, укрепляя его и помогая удерживать завязь. Благодаря этому ягоды лучше формируются и меньше осыпаются.
- Азофоска
Она содержит три ключевых питательных элемента для плодовых деревьев — азот, фосфор и калий. Азофоска стимулирует развитие побегов, способствует образованию бутонов и помогает формировать крупные и сочные ягоды.
- Садовый диатомит
Это вещество улучшает структуру почвы и способствует развитию корневой системы. Шелковица лучше усваивает питательные вещества и легче переносит весенние перепады температур.
