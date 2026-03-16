Чем подкормить шелковицу в марте 2026: сладких ягод будет море

Крупные ягоды шелковицы в корзине.

В марте сады просыпаются после зимних холодов и "готовятся" к новому сезону плодоношения. В этот период плодовые деревья особенно нуждаются в питательных веществах, и шелковица не исключение. Правильная и своевременная подкормка станет залогом больших, сочных и сладких ягод.

Новини.LIVE рассказывает, каким доступным удобрением подкормить шелковицу в марте, чтобы летом ветви буквально ломились от ягод.

Когда и как правильно подкармливать шелковицу весной

Шелковица относится к плодовым деревьям, которые очень рано начинают вегетацию. Как только снег растаял, а почва прогрелась, дерево "оживает". В этот период следует обеспечить его полезными веществами. В большинстве регионов Украины он наступает как раз в марте.

Именно весенняя подкормка шелковицы считается одним из важнейших этапов ухода. Ведь в это время формируются будущие почки и закладывается урожай. Дерево формирует сильные побеги, пышно цветет и лучше удерживает завязь.

Чтобы подкормка принесла максимальную пользу, следует придерживаться нескольких простых правил:

вносить удобрение в приствольный круг;

не рассыпать смесь непосредственно возле ствола;

слегка разрыхлить почву после внесения;

вносить удобрение во влажную почву.

Каким удобрением стоит подкормить шелковицу

Для шелковицы необходимо приготовить простую питательную смесь из трех компонентов:

Измельченная скорлупа куриных яиц — банка 1 л; азофоска — 500 г; садовый диатомит — 1 кг

Такая подкормка помогает укрепить корневую систему, активизирует рост побегов и способствует формированию большого количества ягод.

Как правильно подкармливать

Все компоненты нужно хорошо перемешать, после чего равномерно рассыпать в приствольном круге дерева. Лучше всего вносить смесь во влажную почву и после внесения разрыхлить верхний слой земли, будто перемешать ее с удобрением. Так питательные вещества быстрее попадут к корням.

Как именно работает эта подкормка

Каждый компонент смеси выполняет важную роль в питании шелковицы:

Яичная скорлупа

Этот компонент удобрения обеспечивает дерево кальцием, укрепляя его и помогая удерживать завязь. Благодаря этому ягоды лучше формируются и меньше осыпаются.

Азофоска

Она содержит три ключевых питательных элемента для плодовых деревьев — азот, фосфор и калий. Азофоска стимулирует развитие побегов, способствует образованию бутонов и помогает формировать крупные и сочные ягоды.

Садовый диатомит

Это вещество улучшает структуру почвы и способствует развитию корневой системы. Шелковица лучше усваивает питательные вещества и легче переносит весенние перепады температур.

