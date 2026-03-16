Чим підживити шовковицю у березні 2026: солодких ягід буде море

У березні сади прокидаються після зимових холодів й "готуються" до нового сезону плодоношення. У цей період плодові дерева особливо потребують поживних речовин, і шовковиця не виключення. Правильне та вчасне підживлення стане запорукою великих, соковитих і солодких ягід.

Новини.LIVE розповідає, яким доступним добривом підживити шовковицю у березні, щоб улітку гілки буквально ломилися від ягід.

Коли і як правильно підживлювати шовковицю навесні

Шовковиця належить до плодових дерев, які дуже рано починають вегетацію. Щойно сніг розтанув, а ґрунт прогрівся, дерево "оживає". У цей період слід забезпечити його корисними речовинами. У більшості регіонів України він настає якраз у березні.

Саме весняне підживлення шовковиці вважається одним із найважливіших етапів догляду. Адже у цей час формуються майбутні бруньки та закладається врожай. Дерево формує сильні пагони, рясно цвіте і краще утримує зав'язь.

Щоб підживлення принесло максимальну користь, варто дотримуватися кількох простих правил:

вносити добриво у пристовбурне коло;

не розсипати суміш безпосередньо біля стовбура;

злегка розпушити ґрунт після внесення;

вносити добриво у вологий ґрунт.

Яким добривом варто підживити шовковицю

Для шовковиці необхідно приготувати просту поживну суміш з трьох компонентів:

Подрібнена шкаралупа курячих яєць — банка 1 л; азофоска — 500 г; садовий діатоміт — 1 кг

Таке підживлення допомагає зміцнити кореневу систему, активізує ріст пагонів і сприяє формуванню великої кількості ягід.

Як правильно підживлювати

Усі компоненти потрібно добре перемішати, після чого рівномірно розсипати у пристовбурному колі дерева.

Найкраще вносити суміш у вологий ґрунт і після внесення розпушити верхній шар землі, ніби перемішати її з добривом. Так поживні речовини швидше потраплять до коріння.

Як саме працює це підживлення

Кожен компонент суміші виконує важливу роль у живленні шовковиці:

Яєчна шкаралупа

Цей компонент добрива забезпечує дерево кальцієм, зміцнюючи його та допомагаючи утримувати зав'язь. Завдяки цьому ягоди краще формуються і менше осипаються.

Азофоска

Вона містить три ключові поживні елементи для плодових дерев — азот, фосфор і калій. Азофоска стимулює розвиток пагонів, сприяє утворенню бутонів і допомагає формувати великі та соковиті ягоди.

Садовий діатоміт

Ця речовина покращує структуру ґрунту та сприяє розвитку кореневої системи. Шовковиця краще засвоює поживні речовини та легше переносить весняні перепади температур.

