Чим підживити шовковицю у березні 2026: солодких ягід буде море
У березні сади прокидаються після зимових холодів й "готуються" до нового сезону плодоношення. У цей період плодові дерева особливо потребують поживних речовин, і шовковиця не виключення. Правильне та вчасне підживлення стане запорукою великих, соковитих і солодких ягід.
яким доступним добривом підживити шовковицю у березні, щоб улітку гілки буквально ломилися від ягід.
Коли і як правильно підживлювати шовковицю навесні
Шовковиця належить до плодових дерев, які дуже рано починають вегетацію. Щойно сніг розтанув, а ґрунт прогрівся, дерево "оживає". У цей період слід забезпечити його корисними речовинами. У більшості регіонів України він настає якраз у березні.
Саме весняне підживлення шовковиці вважається одним із найважливіших етапів догляду. Адже у цей час формуються майбутні бруньки та закладається врожай. Дерево формує сильні пагони, рясно цвіте і краще утримує зав'язь.
Щоб підживлення принесло максимальну користь, варто дотримуватися кількох простих правил:
- вносити добриво у пристовбурне коло;
- не розсипати суміш безпосередньо біля стовбура;
- злегка розпушити ґрунт після внесення;
- вносити добриво у вологий ґрунт.
Яким добривом варто підживити шовковицю
Для шовковиці необхідно приготувати просту поживну суміш з трьох компонентів:
- Подрібнена шкаралупа курячих яєць — банка 1 л;
- азофоска — 500 г;
- садовий діатоміт — 1 кг
Таке підживлення допомагає зміцнити кореневу систему, активізує ріст пагонів і сприяє формуванню великої кількості ягід.
Як правильно підживлювати
Усі компоненти потрібно добре перемішати, після чого рівномірно розсипати у пристовбурному колі дерева.
Найкраще вносити суміш у вологий ґрунт і після внесення розпушити верхній шар землі, ніби перемішати її з добривом. Так поживні речовини швидше потраплять до коріння.
Як саме працює це підживлення
Кожен компонент суміші виконує важливу роль у живленні шовковиці:
- Яєчна шкаралупа
Цей компонент добрива забезпечує дерево кальцієм, зміцнюючи його та допомагаючи утримувати зав'язь. Завдяки цьому ягоди краще формуються і менше осипаються.
- Азофоска
Вона містить три ключові поживні елементи для плодових дерев — азот, фосфор і калій. Азофоска стимулює розвиток пагонів, сприяє утворенню бутонів і допомагає формувати великі та соковиті ягоди.
- Садовий діатоміт
Ця речовина покращує структуру ґрунту та сприяє розвитку кореневої системи. Шовковиця краще засвоює поживні речовини та легше переносить весняні перепади температур.
