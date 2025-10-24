Как согреться без отопления, газа и электричества – проверенные способы сохранить тепло во время блекаута

Блэкаут не страшен — как согреться без газа, света и батарей
Дата публикации 24 октября 2025 10:08
обновлено: 17:57
Девушка с чашкой горячего напитка греется во время блэкаута. Фото: Getty Images
Отключения света и тепла могут застать врасплох, но даже без коммуникаций можно создать комфорт и тепло. Главное — знать, как правильно утеплить дом и воспользоваться простыми средствами.
Новини.LIVE рассказывает, как согреться без газа, отопления и электричества, чтобы пережить самые холодные дни без риска для здоровья.
Утеплите жилье
- Заклей щели в окнах и дверях уплотнительной лентой или скотчем.
- Под двери положи свернутые полотенца или одеяла, чтобы не пускать холод.
- Замени легкие шторы на плотные, постели ковры на пол.
- Выбери одну комнату как "тепловой центр" и собери там всех членов семьи.
Сделай импровизированный обогреватель
- Свечи и глиняный горшок: несколько свечей под накрытием из горшка нагреют пространство вокруг.
- Нагретый кирпич или камни: после разогрева на улице положи в металлическое ведро — они долго отдают тепло.
- Горячая кастрюля с водой также повышает температуру в комнате.
Используй тело и бытовые мелочи
- Одевайся по принципу "капусты": несколько слоев теплых вещей удерживают тепло лучше, чем один толстый свитер.
- Пей горячий чай или бульон, ешь калорийно — организм сам вырабатывает тепло.
- Наполни бутылки горячей водой и положи в постель — это естественные грелки.
Безопасные источники тепла
- Химические грелки или портативные аккумуляторные обогреватели помогут локально согреть руки или ноги.
- Газовые или керосиновые приборы используй только с постоянным проветриванием и никогда не оставляй без присмотра.
