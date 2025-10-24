Как согреться без отопления, газа и электричества – проверенные способы сохранить тепло во время блекаута

Девушка с чашкой горячего напитка греется во время блэкаута. Фото: Getty Images

Отключения света и тепла могут застать врасплох, но даже без коммуникаций можно создать комфорт и тепло. Главное — знать, как правильно утеплить дом и воспользоваться простыми средствами.

Новини.LIVE рассказывает, как согреться без газа, отопления и электричества, чтобы пережить самые холодные дни без риска для здоровья.

Утеплите жилье

Заклей щели в окнах и дверях уплотнительной лентой или скотчем.

Под двери положи свернутые полотенца или одеяла, чтобы не пускать холод.

Замени легкие шторы на плотные, постели ковры на пол.

Выбери одну комнату как "тепловой центр" и собери там всех членов семьи.

Сделай импровизированный обогреватель

Свечи и глиняный горшок: несколько свечей под накрытием из горшка нагреют пространство вокруг.

Нагретый кирпич или камни: после разогрева на улице положи в металлическое ведро — они долго отдают тепло.

Горячая кастрюля с водой также повышает температуру в комнате.

Используй тело и бытовые мелочи

Одевайся по принципу "капусты": несколько слоев теплых вещей удерживают тепло лучше, чем один толстый свитер.

Пей горячий чай или бульон, ешь калорийно — организм сам вырабатывает тепло.

Наполни бутылки горячей водой и положи в постель — это естественные грелки.

Безопасные источники тепла

Химические грелки или портативные аккумуляторные обогреватели помогут локально согреть руки или ноги.

Газовые или керосиновые приборы используй только с постоянным проветриванием и никогда не оставляй без присмотра.

