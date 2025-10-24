Видео
Блэкаут не страшен — как согреться без газа, света и батарей

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 10:08
обновлено: 17:57
Как согреться без отопления, газа и электричества – проверенные способы сохранить тепло во время блекаута
Девушка с чашкой горячего напитка греется во время блэкаута. Фото: Getty Images

Отключения света и тепла могут застать врасплох, но даже без коммуникаций можно создать комфорт и тепло. Главное — знать, как правильно утеплить дом и воспользоваться простыми средствами.

Новини.LIVE рассказывает, как согреться без газа, отопления и электричества, чтобы пережить самые холодные дни без риска для здоровья.

Утеплите жилье

  • Заклей щели в окнах и дверях уплотнительной лентой или скотчем.
  • Под двери положи свернутые полотенца или одеяла, чтобы не пускать холод.
  • Замени легкие шторы на плотные, постели ковры на пол.
  • Выбери одну комнату как "тепловой центр" и собери там всех членов семьи.

Сделай импровизированный обогреватель

  • Свечи и глиняный горшок: несколько свечей под накрытием из горшка нагреют пространство вокруг.
  • Нагретый кирпич или камни: после разогрева на улице положи в металлическое ведро — они долго отдают тепло.
  • Горячая кастрюля с водой также повышает температуру в комнате.

Используй тело и бытовые мелочи

  • Одевайся по принципу "капусты": несколько слоев теплых вещей удерживают тепло лучше, чем один толстый свитер.
  • Пей горячий чай или бульон, ешь калорийно — организм сам вырабатывает тепло.
  • Наполни бутылки горячей водой и положи в постель — это естественные грелки.

Безопасные источники тепла

  • Химические грелки или портативные аккумуляторные обогреватели помогут локально согреть руки или ноги.
  • Газовые или керосиновые приборы используй только с постоянным проветриванием и никогда не оставляй без присмотра.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
