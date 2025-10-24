Як зігрітися без опалення, газу й електрики - перевірені способи зберегти тепло під час блекауту

Дівчина з чашкою гарячого напою гріється під час блекауту. Фото: Getty Images

Відключення світла й тепла можуть застати зненацька, але навіть без комунікацій можна створити комфорт і тепло. Головне — знати, як правильно утеплити дім і скористатися простими засобами.

Новини.LIVE розповідає, як зігрітися без газу, опалення та електрики, щоб пережити найхолодніші дні без ризику для здоров’я.

Утепліть житло

Заклей щілини у вікнах і дверях ущільнювальною стрічкою або скотчем.

Під двері поклади згорнуті рушники чи ковдри, щоб не пускати холод.

Заміні легкі штори на щільні, постели килими на підлогу.

Вибери одну кімнату як "тепловий центр" і збери там усіх членів родини.

Зроби імпровізований обігрівач

Свічки й глиняний горщик: кілька свічок під накриттям із горщика нагріють простір довкола.

Нагріта цегла або каміння: після розігрівання надворі поклади в металеве відро — вони довго віддають тепло.

Гаряча каструля з водою також підвищує температуру в кімнаті.

Використай тіло й побутові дрібниці

Одягайся за принципом "капусти": кілька шарів теплих речей утримують тепло краще, ніж один товстий светр.

Пий гарячий чай або бульйон, їж калорійно — організм сам виробляє тепло.

Наповни пляшки гарячою водою та поклади в ліжко — це природні грілки.

Безпечні джерела тепла

Хімічні грілки або портативні акумуляторні обігрівачі допоможуть локально зігріти руки чи ноги.

Газові чи гасові прилади використовуй лише з постійним провітрюванням і ніколи не залишай без нагляду.

