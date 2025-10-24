Як зігрітися без опалення, газу й електрики - перевірені способи зберегти тепло під час блекауту

Блекаут не страшний — як зігрітися без газу, світла й батарей
Дата публікації: 24 жовтня 2025 10:08
Оновлено: 17:57
Дівчина з чашкою гарячого напою гріється під час блекауту. Фото: Getty Images
Відключення світла й тепла можуть застати зненацька, але навіть без комунікацій можна створити комфорт і тепло. Головне — знати, як правильно утеплити дім і скористатися простими засобами.
Новини.LIVE розповідає, як зігрітися без газу, опалення та електрики, щоб пережити найхолодніші дні без ризику для здоров’я.
Утепліть житло
- Заклей щілини у вікнах і дверях ущільнювальною стрічкою або скотчем.
- Під двері поклади згорнуті рушники чи ковдри, щоб не пускати холод.
- Заміні легкі штори на щільні, постели килими на підлогу.
- Вибери одну кімнату як "тепловий центр" і збери там усіх членів родини.
Зроби імпровізований обігрівач
- Свічки й глиняний горщик: кілька свічок під накриттям із горщика нагріють простір довкола.
- Нагріта цегла або каміння: після розігрівання надворі поклади в металеве відро — вони довго віддають тепло.
- Гаряча каструля з водою також підвищує температуру в кімнаті.
Використай тіло й побутові дрібниці
- Одягайся за принципом "капусти": кілька шарів теплих речей утримують тепло краще, ніж один товстий светр.
- Пий гарячий чай або бульйон, їж калорійно — організм сам виробляє тепло.
- Наповни пляшки гарячою водою та поклади в ліжко — це природні грілки.
Безпечні джерела тепла
- Хімічні грілки або портативні акумуляторні обігрівачі допоможуть локально зігріти руки чи ноги.
- Газові чи гасові прилади використовуй лише з постійним провітрюванням і ніколи не залишай без нагляду.
