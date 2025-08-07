Видео
Главная Дом и огород Белите деревья именно в августе 2025 — почему это так важно

Белите деревья именно в августе 2025 — почему это так важно

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 16:54
Почему надо белить деревья именно в августе 2025 — советы садоводам
Человек, который белит ствол дерева в саду. Фото: Freepik

Летом многие дачники начинают белить свои деревья в саду, но делать это рекомендуется именно в августе. Узнайте, почему важно проводить эту процедуру в последний месяц лета и как правильно это делать, чтобы не навредить будущему урожаю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Почему нужно белить деревья в августе

Август в саду считается золотой серединой между жарой летом и холодами осенью. Именно в этом месяце обычно температура находится на стабильном уровне, а влага позволяет побелке впитаться в кору деревьев без проблем.

К тому же, в августе растения в саду не тратят свои силы на активный рост, а насекомые еще не перешли в стадию спячки. Благодаря этому побелка может выполнять свою функцию защиты максимально эффективно. А еще побелка деревьев в августе снижает риск солнечных ожогов зимой, а это особенно полезно для молодых растений, где кора тонкая и уязвимая.

Побелка дерева
Процесс побелки ствола дерева в саду. Фото: Freepik

Как правильно белить деревья в саду

Шаг первый — очистка коры

Прежде, чем белить деревья, уберите отмершую кору, лишайники и мох деревянным скребком или пластиковой щеткой. Ни в коем случае не делайте это металлическими инструментами, ведь так можно навредить деревьям.

Шаг второй — дезинфекция

Возьмите специальный антисептик или раствор медного купороса 3-5% и обработайте ствол дерева. Это поможет вам избавиться от бактерий и грибков на растениях.

Шаг третий — приготовление раствора

Возьмите готовую побелку или приготовьте раствор самостоятельно из таких ингредиентов, как:

  • Известь — два килограмма
  • Глина — один килограмм
  • Медный купорос — 200 грамм
  • Вода — десять литров

Шаг четвертый — нанесение побелки

Возьмите широкую кисть или краскопульт и нанесите готовую смесь на ствол и нижние ветви до высоты 1,5-1,8 метров. Но белите деревья равномерно, чтобы побелка не растекалась.

Шаг пятый — контроль качества

После побелки проследите, чтобы слой составлял от двух до трех миллиметров.

Напомним, мы писали о том, почему на сливе нет урожая и как это исправить.

Ранее мы рассказывали о том, какие деревья в саду стоит обрезать летом 2025 года.

Также мы сообщали о том, какие деревья категорически нельзя рубить возле дома.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
