Почему надо белить деревья именно в августе 2025 — советы садоводам

Белите деревья именно в августе 2025 — почему это так важно
Летом многие дачники начинают белить свои деревья в саду, но делать это рекомендуется именно в августе. Узнайте, почему важно проводить эту процедуру в последний месяц лета и как правильно это делать, чтобы не навредить будущему урожаю.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Почему нужно белить деревья в августе
Август в саду считается золотой серединой между жарой летом и холодами осенью. Именно в этом месяце обычно температура находится на стабильном уровне, а влага позволяет побелке впитаться в кору деревьев без проблем.
К тому же, в августе растения в саду не тратят свои силы на активный рост, а насекомые еще не перешли в стадию спячки. Благодаря этому побелка может выполнять свою функцию защиты максимально эффективно. А еще побелка деревьев в августе снижает риск солнечных ожогов зимой, а это особенно полезно для молодых растений, где кора тонкая и уязвимая.
Как правильно белить деревья в саду
Шаг первый — очистка коры
Прежде, чем белить деревья, уберите отмершую кору, лишайники и мох деревянным скребком или пластиковой щеткой. Ни в коем случае не делайте это металлическими инструментами, ведь так можно навредить деревьям.
Шаг второй — дезинфекция
Возьмите специальный антисептик или раствор медного купороса 3-5% и обработайте ствол дерева. Это поможет вам избавиться от бактерий и грибков на растениях.
Шаг третий — приготовление раствора
Возьмите готовую побелку или приготовьте раствор самостоятельно из таких ингредиентов, как:
- Известь — два килограмма
- Глина — один килограмм
- Медный купорос — 200 грамм
- Вода — десять литров
Шаг четвертый — нанесение побелки
Возьмите широкую кисть или краскопульт и нанесите готовую смесь на ствол и нижние ветви до высоты 1,5-1,8 метров. Но белите деревья равномерно, чтобы побелка не растекалась.
Шаг пятый — контроль качества
После побелки проследите, чтобы слой составлял от двух до трех миллиметров.
Напомним, мы писали о том, почему на сливе нет урожая и как это исправить.
Ранее мы рассказывали о том, какие деревья в саду стоит обрезать летом 2025 года.
Также мы сообщали о том, какие деревья категорически нельзя рубить возле дома.
Читайте Новини.LIVE!