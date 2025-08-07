Чому треба білити дерева саме в серпні 2025 — поради садівникам

Біліть дерева саме в серпні 2025 — чому це так важливо
Влітку багато дачників починають білити свої дерева в саду, але робити це рекомендується саме в серпні. Дізнайтеся, чому важливо проводити цю процедуру в останній місяць літа і як правильно це робити, щоб не нашкодити майбутньому врожаю.
Чому потрібно білити дерева в серпні
Серпень у саду вважається золотою серединою між спекою влітку і холодами восени. Саме цього місяця зазвичай температура перебуває на стабільному рівні, а волога дозволяє побілці увібратися в кору дерев без проблем.
До того ж, у серпні рослини в саду не витрачають свої сили на активний ріст, а комахи ще не перейшли у стадію сплячки. Завдяки цьому побілка може виконувати свою функцію захисту максимально ефективно. А ще побілка дерев у серпні знижує ризик сонячних опіків взимку, а це особливо корисно для молодих рослин, де кора тонка і вразлива.
Як правильно білити дерева в саду
Крок перший — очищення кори
Перш, ніж білити дерева, приберіть відмерлу кору, лишайники і мох дерев’яним скребком або пластиковою щіткою. Ні в якому разі не робіть це металевими інструментами, адже так можна нашкодити деревам.
Крок другий — дезінфекція
Візьміть спеціальний антисептик або розчин мідного купоросу 3-5% і обробіть стовбур дерева. Це допоможе вам позбутися бактерій і грибків на рослинах.
Крок третій — приготування розчину
Візьміть готову побілку або приготуйте розчин самостійно з таких інгредієнтів, як:
- Вапно — два кілограма
- Глина — один кілограм
- Мідний купорос — 200 грамів
- Вода — десять літрів
Крок четвертий — нанесення побілки
Візьміть широкий пензель або фарбопульт і нанесіть готову суміш на стовбур і нижні гілки до висоти 1,5-1,8 метрів. Але біліть дерева рівномірно, щоб побілка не розтікалася.
Крок п’ятий — контроль якості
Після побілки простежте, щоб шар становив від двох до трьох міліметрів.
