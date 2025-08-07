Відео
Головна Дім та город Біліть дерева саме в серпні 2025 — чому це так важливо

Біліть дерева саме в серпні 2025 — чому це так важливо

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 16:54
Чому треба білити дерева саме в серпні 2025 — поради садівникам
Людина, яка білить стовбур дерева в саду. Фото: Freepik

Влітку багато дачників починають білити свої дерева в саду, але робити це рекомендується саме в серпні. Дізнайтеся, чому важливо проводити цю процедуру в останній місяць літа і як правильно це робити, щоб не нашкодити майбутньому врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Чому потрібно білити дерева в серпні

Серпень у саду вважається золотою серединою між спекою влітку і холодами восени. Саме цього місяця зазвичай температура перебуває на стабільному рівні, а волога дозволяє побілці увібратися в кору дерев без проблем. 

До того ж, у серпні рослини в саду не витрачають свої сили на активний ріст, а комахи ще не перейшли у стадію сплячки. Завдяки цьому побілка може виконувати свою функцію захисту максимально ефективно. А ще побілка дерев у серпні знижує ризик сонячних опіків взимку, а це особливо корисно для молодих рослин, де кора тонка і вразлива.

Побелка дерева
Процес побілки стовбура дерева в саду. Фото: Freepik

Як правильно білити дерева в саду

Крок перший — очищення кори

Перш, ніж білити дерева, приберіть відмерлу кору, лишайники і мох дерев’яним скребком або пластиковою щіткою. Ні в якому разі не робіть це металевими інструментами, адже так можна нашкодити деревам.

Крок другий — дезінфекція 

Візьміть спеціальний антисептик або розчин мідного купоросу 3-5% і обробіть стовбур дерева. Це допоможе вам позбутися бактерій і грибків на рослинах.

Крок третій — приготування розчину

Візьміть готову побілку або приготуйте розчин самостійно з таких інгредієнтів, як:

  • Вапно — два кілограма
  • Глина — один кілограм
  • Мідний купорос — 200 грамів
  • Вода — десять літрів

Крок четвертий — нанесення побілки

Візьміть широкий пензель або фарбопульт і нанесіть готову суміш на стовбур і нижні гілки до висоти 1,5-1,8 метрів. Але біліть дерева рівномірно, щоб побілка не розтікалася.

Крок п’ятий — контроль якості

Після побілки простежте, щоб шар становив від двох до трьох міліметрів.

Нагадаємо, ми писали про те, чому на сливі немає врожаю і як це виправити. 

Раніше ми розповідали про те, які дерева в саду варто обрізати влітку 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, які дерева категорично не можна рубати біля будинку.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
