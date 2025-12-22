Видео
Главная Дом и огород Без снега растения под угрозой — как сохранить корни от морозов

Без снега растения под угрозой — как сохранить корни от морозов

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 11:25
Как утеплить растения и защитить корни зимой - действенные советы
Город без снега. Фото: Freepik

Бесснежная зима опасна для саженцев: без естественного утепления почва быстро промерзает, а корни растений теряют влагу и тепло. Огородники советуют срочно защитить цветы, виноград и молодые деревья.

Новини.LIVE объясняет, как правильно замульчировать растения, чтобы они пережили морозную зиму без снега.

Читайте также:

Почему растения страдают без снега зимой

Снег работает как природный утеплитель: удерживает тепло почвы и не дает влаге вымораживаться. Без него корни цветов, винограда и молодых деревьев оказываются без защиты и могут погибнуть даже при умеренных морозах.

Какие растения нужно срочно мульчировать

Особого внимания требуют теплолюбивые виды — розы, хризантемы и виноград. Мульча создает для них защитный слой, удерживающий тепло и влагу.

Чем мульчировать:

  • торф;
  • кора;
  • хвоя (умеренно, чтобы не закислить почву);
  • сено;
  • солома.

Можно смешивать материалы, но лучше выбирать то, что есть рядом с участком — так мульчирование будет эффективным и доступным.

Как правильно замульчировать зимой

Приготовьте мульчу и обсыпьте прикорневую зону кустов и винограда так, чтобы были закрыты корни и нижняя часть растения. Слой должен быть плотным, но не слишком толстым. Деревья мульчируют торфом (10-15 см), а сверху можно добавить немного золы в оттепель.

Что еще можно сделать на участке

Бесснежной зимой стоит замульчировать и клубнику — несколько сантиметров хвои или соломы между кустами сохранят влагу и снизят рост сорняков весной. Молодые деревья особенно нуждаются в утеплении, поскольку их корневая система еще не устойчива к морозам.

Мы уже писали о том, когда и как правильно защищать прививки на плодовых деревьях от морозов.

Ранее объясняли то, какие растения особенно чувствительны к холоду и куда их лучше переставить.

Подробнее рассказывали о том, что именно портит компост зимой и как этого избежать.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
