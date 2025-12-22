Как утеплить растения и защитить корни зимой - действенные советы

Без снега растения под угрозой — как сохранить корни от морозов
Бесснежная зима опасна для саженцев: без естественного утепления почва быстро промерзает, а корни растений теряют влагу и тепло. Огородники советуют срочно защитить цветы, виноград и молодые деревья.
Новини.LIVE объясняет, как правильно замульчировать растения, чтобы они пережили морозную зиму без снега.
Почему растения страдают без снега зимой
Снег работает как природный утеплитель: удерживает тепло почвы и не дает влаге вымораживаться. Без него корни цветов, винограда и молодых деревьев оказываются без защиты и могут погибнуть даже при умеренных морозах.
Какие растения нужно срочно мульчировать
Особого внимания требуют теплолюбивые виды — розы, хризантемы и виноград. Мульча создает для них защитный слой, удерживающий тепло и влагу.
Чем мульчировать:
- торф;
- кора;
- хвоя (умеренно, чтобы не закислить почву);
- сено;
- солома.
Можно смешивать материалы, но лучше выбирать то, что есть рядом с участком — так мульчирование будет эффективным и доступным.
Как правильно замульчировать зимой
Приготовьте мульчу и обсыпьте прикорневую зону кустов и винограда так, чтобы были закрыты корни и нижняя часть растения. Слой должен быть плотным, но не слишком толстым. Деревья мульчируют торфом (10-15 см), а сверху можно добавить немного золы в оттепель.
Что еще можно сделать на участке
Бесснежной зимой стоит замульчировать и клубнику — несколько сантиметров хвои или соломы между кустами сохранят влагу и снизят рост сорняков весной. Молодые деревья особенно нуждаются в утеплении, поскольку их корневая система еще не устойчива к морозам.
