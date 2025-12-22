Як утеплити рослини та захистити коріння взиму - дієві поради

Город без снігу. Фото: Freepik

Безсніжна зима небезпечна для саджанців: без природного утеплення ґрунт швидко промерзає, а коріння рослин втрачає вологу й тепло. Городники радять терміново захистити квіти, виноград і молоді дерева.

Новини.LIVE пояснює, як правильно замульчувати рослини, щоб вони пережили морозну зиму без снігу.

Чому рослини страждають без снігу взимку

Сніг працює як природний утеплювач: утримує тепло ґрунту і не дає волозі виморожуватися. Без нього коріння квітів, винограду та молодих дерев опиняється без захисту й може загинути навіть при помірних морозах.

Які рослини потрібно терміново мульчувати

Особливої уваги потребують теплолюбні види — троянди, хризантеми та виноград. Мульча створює для них захисний шар, що утримує тепло та вологу.

Чим мульчувати:

торф;

кора;

хвоя (помірно, щоб не закислити ґрунт);

сіно;

солома.

Можна змішувати матеріали, але краще обирати те, що є поруч з ділянкою — так мульчування буде ефективним і доступним.

Як правильно замульчувати взимку

Приготуйте мульчу та обсипте прикореневу зону кущів і винограду так, щоб були закриті корені та нижня частина рослини. Шар має бути щільним, але не надто товстим. Дерева мульчують торфом (10-15 см), а зверху можна додати трохи золи у відлигу.

Що ще можна зробити на ділянці

Безсніжною зимою варто замульчувати й полуницю — кілька сантиметрів хвої чи соломи між кущами збережуть вологу та знизять ріст бур’янів навесні. Молоді дерева особливо потребують утеплення, оскільки їх коренева система ще не стійка до морозів.

