Україна
Головна Дім та город Без снігу рослини під загрозою — як зберегти коріння від морозів

Без снігу рослини під загрозою — як зберегти коріння від морозів

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 11:25
Як утеплити рослини та захистити коріння взиму - дієві поради
Город без снігу. Фото: Freepik

Безсніжна зима небезпечна для саджанців: без природного утеплення ґрунт швидко промерзає, а коріння рослин втрачає вологу й тепло. Городники радять терміново захистити квіти, виноград і молоді дерева.

Новини.LIVE пояснює, як правильно замульчувати рослини, щоб вони пережили морозну зиму без снігу.

Читайте також:

Чому рослини страждають без снігу взимку

Сніг працює як природний утеплювач: утримує тепло ґрунту і не дає волозі виморожуватися. Без нього коріння квітів, винограду та молодих дерев опиняється без захисту й може загинути навіть при помірних морозах.

Які рослини потрібно терміново мульчувати

Особливої уваги потребують теплолюбні види — троянди, хризантеми та виноград. Мульча створює для них захисний шар, що утримує тепло та вологу.

Чим мульчувати:

  • торф;
  • кора;
  • хвоя (помірно, щоб не закислити ґрунт);
  • сіно;
  • солома.

Можна змішувати матеріали, але краще обирати те, що є поруч з ділянкою — так мульчування буде ефективним і доступним.

Як правильно замульчувати взимку

Приготуйте мульчу та обсипте прикореневу зону кущів і винограду так, щоб були закриті корені та нижня частина рослини. Шар має бути щільним, але не надто товстим. Дерева мульчують торфом (10-15 см), а зверху можна додати трохи золи у відлигу.

Що ще можна зробити на ділянці

Безсніжною зимою варто замульчувати й полуницю — кілька сантиметрів хвої чи соломи між кущами збережуть вологу та знизять ріст бур’янів навесні. Молоді дерева особливо потребують утеплення, оскільки їх коренева система ще не стійка до морозів.

Ми вже писали про те, коли і як правильно захищати щеплення на плодових деревах від морозів.

Раніше пояснювали те, які рослини особливо чутливі до холоду і куди їх краще переставити.

Детальніше розповідали про те, що саме псує компост узимку та як цього уникнути.

рослини зима поради город сад захист
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
