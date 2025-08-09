Что надо сделать с розами в августе 2025, чтобы они пережили зиму — советы садоводам

Пожилой дачник, который ухаживает за кустами роз в саду. Фото: Deccoria.pl

Если на вашей клумбе растут розы, и вы хотите, чтобы они стойко выдержали зимние морозы, вам стоит о них позаботиться уже сейчас. Опытные садоводы рассказали, что нужно обязательно сделать в августе 2025 года, чтобы вырастить самые красивые цветы на своем участке.

Что стоит сделать с розами в августе 2025 года

Если вы хотите, чтобы ваши розы пережили зиму, обязательно обрежьте засохшие соцветия, подкормите цветы полезными удобрениями, обработайте растения от различных вредителей и уберите все сорняки вокруг кустов. Кроме того, важно правильно обрезать розы, чтобы не навредить им.

Процедура опрыскивания кустов роз в саду. Фото: Pinterest

Чем стоит подкормить розы в августе 2025 года

Комплексные удобрения

В августе розам нужны комплексные удобрения, а чтобы правильно приготовить смесь для подкормки, вам стоит взять такие ингредиенты, как:

Борная кислота — 2,5 грамма

Суперфосфат — 25 грамм

Вода — десять литров

А еще можете приготовить смесь из таких ингредиентов, как:

Древесная зола — 100 грамм

Вода — десять литров

Также для подкормки роз подойдет обычный компост, который нужно рассыпать возле кустов и посыпать землей.

Процедура подкормки куста роз в саду. Фото: Freepik

Внекорневая подкормка

Благодаря внекорневой подкормке розы могут быстро получить все необходимые элементы. Чтобы приготовить смесь, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Суперфосфат — 50 грамм

Вода — десять литров

Но использовать этот метод лучше вечером и тогда, когда земля увлажнена. Дело в том, что обработка роз в солнечную погоду может оставить ожоги на листьях, в результате чего кусты просто засохнут.

