Что надо сделать с розами в августе 2025, чтобы они пережили зиму — советы садоводам

Без проблем переживут зиму — что делать с розами в августе 2025
Если на вашей клумбе растут розы, и вы хотите, чтобы они стойко выдержали зимние морозы, вам стоит о них позаботиться уже сейчас. Опытные садоводы рассказали, что нужно обязательно сделать в августе 2025 года, чтобы вырастить самые красивые цветы на своем участке.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Что стоит сделать с розами в августе 2025 года
Если вы хотите, чтобы ваши розы пережили зиму, обязательно обрежьте засохшие соцветия, подкормите цветы полезными удобрениями, обработайте растения от различных вредителей и уберите все сорняки вокруг кустов. Кроме того, важно правильно обрезать розы, чтобы не навредить им.
Чем стоит подкормить розы в августе 2025 года
Комплексные удобрения
В августе розам нужны комплексные удобрения, а чтобы правильно приготовить смесь для подкормки, вам стоит взять такие ингредиенты, как:
- Борная кислота — 2,5 грамма
- Суперфосфат — 25 грамм
- Вода — десять литров
А еще можете приготовить смесь из таких ингредиентов, как:
- Древесная зола — 100 грамм
- Вода — десять литров
Также для подкормки роз подойдет обычный компост, который нужно рассыпать возле кустов и посыпать землей.
Внекорневая подкормка
Благодаря внекорневой подкормке розы могут быстро получить все необходимые элементы. Чтобы приготовить смесь, вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Суперфосфат — 50 грамм
- Вода — десять литров
Но использовать этот метод лучше вечером и тогда, когда земля увлажнена. Дело в том, что обработка роз в солнечную погоду может оставить ожоги на листьях, в результате чего кусты просто засохнут.
