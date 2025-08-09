Що треба зробити з трояндами в серпні 2025, щоб вони пережили зиму — поради садівникам

Літній дачник, який доглядає кущі троянд у саду. Фото: Deccoria.pl

Якщо на вашій клумбі ростуть троянди, і ви хочете, щоб вони стійко витримали зимові морози, вам варто про них подбати вже зараз. Досвідчені садівники розповіли, що потрібно обов’язково зробити в серпні 2025 року, щоб виростити найгарніші квіти на своїй ділянці.

Що варто зробити з трояндами в серпні 2025 року

Якщо ви хочете, щоб ваші троянди пережили зиму, обов’язково обріжте засохлі суцвіття, підживіть квіти корисними добривами, обробіть рослини від різних шкідників і приберіть всі бур’яни навколо кущів. Крім того, важливо правильно обрізати троянди, щоб не нашкодити їм.

Процедура обприскування кущів троянд у саду. Фото: Pinterest

Чим варто підживити троянди в серпні 2025 року

Комплексні добрива

У серпні трояндам потрібні комплексні добрива, а щоб правильно приготувати суміш для підживлення, вам варто взяти такі інгредієнти, як:

Борна кислота — 2,5 грама

Суперфосфат — 25 грамів

Вода — десять літрів

А ще можете приготувати суміш з таких інгредієнтів, як:

Деревна зола — 100 грамів

Вода — десять літрів

Також для підживлення троянд підійде звичайний компост, який потрібно розсипати біля кущів і посипати землею.

Процедура підживлення куща троянд у саду. Фото: Freepik

Позакореневе підживлення

Завдяки позакореневому підживленню троянди можуть швидко отримати всі необхідні елементи. Щоб приготувати суміш, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Суперфосфат — 50 грамів

Вода — десять літрів

Але використовувати цей метод краще ввечері та тоді, коли земля зволожена. Справа в тому, що обробка троянд в сонячну погоду може залишити опіки на листках, в результаті чого кущі просто засохнуть.

