Без проблем переживуть зиму — що робити з трояндами в серпні 2025

Без проблем переживуть зиму — що робити з трояндами в серпні 2025

Дата публікації: 9 серпня 2025 12:22
Що треба зробити з трояндами в серпні 2025, щоб вони пережили зиму — поради садівникам
Літній дачник, який доглядає кущі троянд у саду. Фото: Deccoria.pl

Якщо на вашій клумбі ростуть троянди, і ви хочете, щоб вони стійко витримали зимові морози, вам варто про них подбати вже зараз. Досвідчені садівники розповіли, що потрібно обов’язково зробити в серпні 2025 року, щоб виростити найгарніші квіти на своїй ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Що варто зробити з трояндами в серпні 2025 року

Якщо ви хочете, щоб ваші троянди пережили зиму, обов’язково обріжте засохлі суцвіття, підживіть квіти корисними добривами, обробіть рослини від різних шкідників і приберіть всі бур’яни навколо кущів. Крім того, важливо правильно обрізати троянди, щоб не нашкодити їм.

Опрыскивание роз
Процедура обприскування кущів троянд у саду. Фото: Pinterest

Чим варто підживити троянди в серпні 2025 року

Комплексні добрива

У серпні трояндам потрібні комплексні добрива, а щоб правильно приготувати суміш для підживлення, вам варто взяти такі інгредієнти, як:

  • Борна кислота — 2,5 грама
  • Суперфосфат — 25 грамів
  • Вода — десять літрів

А ще можете приготувати суміш з таких інгредієнтів, як:

  • Деревна зола — 100 грамів
  • Вода — десять літрів

Також для підживлення троянд підійде звичайний компост, який потрібно розсипати біля кущів і посипати землею. 

Подкормка роз
Процедура підживлення куща троянд у саду. Фото: Freepik

Позакореневе підживлення

Завдяки позакореневому підживленню троянди можуть швидко отримати всі необхідні елементи. Щоб приготувати суміш, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Суперфосфат — 50 грамів
  • Вода — десять літрів

Але використовувати цей метод краще ввечері та тоді, коли земля зволожена. Справа в тому, що обробка троянд в сонячну погоду може залишити опіки на листках, в результаті чого кущі просто засохнуть.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна садити біля троянд на клумбі. 

Раніше ми розповідали про те, коли краще обрізати троянди, щоб не нашкодити їм. 

Також ми повідомляли про те, як можна позбутися трипсів на трояндах.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
