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Абрикосы теряют завязь — как вернуть урожай

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 16:54
Почему с абрикосов падают плоды — как спасти урожай, советы дачникам
Сбор урожая абрикосов на плодовом дереве в саду. Фото: Decorexpro

Не у всех на даче растет большой и здоровый абрикос, ведь часто бывает так, что с него осыпаются плоды. Опытные садоводы объяснили, почему возникает такая проблема и что нужно обязательно сделать с этим плодовым деревом, чтобы вернуть ему урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Абрикосы — это очень вкусные летние фрукты, которыми любят наслаждаться многие люди. Но не всегда эти плоды можно собрать из собственного сада, ведь бывает так, что они сами по себе начинают падать на землю, хотя завязи было довольно много на дереве.

Однако не стоит расстраиваться, ведь вы еще можете спасти растения и вернуть себе урожай. Для этого вам нужно знать, по каким причинам появилась эта проблема и что нужно сделать с фруктовым деревом, чтобы завязи не падали.

Абрикосы
Урожай спелых абрикосов на дереве. Фото: Pinterest

Почему осыпается завязь с абрикосов

Если вы заметили, что с плодового дерева начали осыпаться абрикосы, вероятно, ваша почва плохая по качеству и не имеет в своем составе достаточного количества питательных элементов. Дело в том, что абрикосовые деревья плохо растут на бедных почвах, поскольку плоды на них не могут созреть, особенно если их много.

Когда на растениях появляется завязь, им требуется особое внимание. Если плоды маленькие и падают на землю, вероятно, дереву не хватает кальция. В результате на нем не развивается косточка, от чего не развивается и сам плод.

Как вернуть абрикосам завязь

Чтобы плодовое дерево снова завязывалось, необходимо подкормить его кальциевой селитрой, хелатным кальцием или же комплексным удобрением.

Напомним, мы писали о том, почему абрикосовое дерево в саду начало сохнуть.

Ранее мы рассказывали о том, почему абрикос в саду отказывается цвести.

Также мы сообщали о том, что ни в коем случае нельзя сажать возле абрикоса в саду.

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Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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