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Головна Дім та город Абрикоси втрачають зав'язь — як повернути врожай

Абрикоси втрачають зав'язь — як повернути врожай

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 16:54
Чому з абрикосів падають плоди — як врятувати врожай, поради дачникам
Збір врожаю абрикосів на плодовому дереві в саду. Фото: Decorexpro

Не у всіх на дачі росте великий та здоровий абрикос, адже часто буває так, що з нього осипаються плоди. Досвідчені садівники пояснили, чому виникає така проблема і що потрібно обов’язково зробити з цим плодовим деревом, щоб повернути йому врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Абрикоси — це дуже смачні літні фрукти, якими люблять насолоджуватися багато людей. Але не завжди ці плоди можна зібрати з власного саду, адже буває так, що вони самі по собі починають падати на землю, хоча зав’язі було доволі багато на дереві.

Проте не варто засмучуватися, адже ви ще можете врятувати рослини і повернути собі врожай. Для цього вам потрібно знати, з яких причин з’явилася ця проблема і що потрібно зробити з фруктовим деревом, щоб зав’язі не падали.

Абрикосы
Врожай стиглих абрикосів на дереві. Фото: Pinterest

Чому осипається зав’язь з абрикосів

Якщо ви помітили, що з плодового дерева почали осипатися абрикоси, ймовірно, ваш ґрунт поганий за якістю і не має у своєму складі достатньої кількості поживних елементів. Річ у тім, що абрикосові дерева погано ростуть на бідних ґрунтах, оскільки плоди на них не можуть стигнути, особливо якщо їх багато.

Коли на рослинах з’являється зав’язь, їм потрібна особлива увага. Якщо плоди маленькі та падають на землю, ймовірно, дереву не вистачає кальцію. В результаті на ньому не розвивається кісточка, від чого не розвивається і сам плід.

Як повернути абрикосам зав’язь

Щоб плодове дерево знову зав’язувалося, необхідно підживити його кальцієвою селітрою, хелатним кальцієм або ж комплексним добривом. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому абрикосове дерево в саду почало сохнути. 

Раніше ми розповідали про те, чому абрикос у саду відмовляється квітнути. 

Також ми повідомляли про те, що ні в якому разі не можна садити біля абрикоса в саду. 

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Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
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