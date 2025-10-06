Видео
Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Главная Дом и огород 2026 год — високосный или нет, и когда лучше жениться

2026 год — високосный или нет, и когда лучше жениться

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 23:45
Високосный ли 2026 год - дата, приметы, советы для свадьбы и можно ли жениться
Счастливая пара отмечает свадьбу. Фото: Freepik

Многие пары колеблются, когда планируют свадьбу, ведь считают, что високосный год несет неудачу в браке. 2026-й не стал исключением — вокруг него уже появилось немало примет и советов.

Новини.LIVE рассказывает, будет ли 2026 год високосным, какие традиции с ним связаны и можно ли без боязни планировать свадьбу.

Реклама
Читайте также:

Високосный ли 2026 год

По календарю, 2026 год не является високосным, ведь предыдущий — 2024-й — имел 366 дней. Следующий високосный придется на 2028 год, поэтому в 2026 году февраль будет иметь привычные 28 дней. Это означает, что год считается спокойным и благоприятным для начала нового этапа жизни.

Свадьба в 2026 году

Народные приметы говорят, что в невысокосные годы браки долговечнее, ведь год не "лишний" и не несет энергетики изменений. Поэтому 2026-й считают хорошим периодом для свадеб, помолвки и создания семьи.

Когда лучше жениться

  • Самые благоприятные месяцы — май, август и сентябрь.
  • Избегайте дней перед большими церковными постами.
  • Хорошей приметой считается свадьба на растущей луне — символ семейного благополучия.

2026 год — не високосный, а значит, отличное время для свадьбы. Если выбирать дату с любовью и добрыми намерениями, никакие суеверия не омрачат счастье молодоженов.

Мы уже писали о том, какие самые распространенные приметы об аистах до сих пор влияют на верования украинцев.

Ранее объясняли то, почему нельзя оставлять открытой крышку унитаза.

Подробнее рассказывали о том, что нельзя держать возле двери, чтобы не навлечь беду.

