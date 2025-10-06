Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Головна Дім та город 2026 рік — високосний чи ні, і коли краще одружуватись

2026 рік — високосний чи ні, і коли краще одружуватись

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 23:45
Чи високосний 2026 рік - дата, прикмети, поради для весілля і чи можна одружуватися
Щаслива пара відзначає весілля. Фото: Freepik

Багато пар вагаються, коли планують весілля, адже вважають, що високосний рік несе невдачу в шлюбі. 2026-й не став винятком — навколо нього вже з’явилося чимало прикмет і порад.

Новини.LIVE розповідає, чи буде 2026 рік високосним, які традиції з ним пов’язані та чи можна без остраху планувати весілля.

Реклама
Читайте також:

Чи високосний 2026 рік

За календарем, 2026 рік не є високосним, адже попередній — 2024-й — мав 366 днів. Наступний високосний припаде на 2028 рік, тому у 2026 році лютий матиме звичні 28 днів. Це означає, що рік вважається спокійним і сприятливим для початку нового етапу життя.

Весілля у 2026 році

Народні прикмети кажуть, що у невисокосні роки шлюби довговічніші, адже рік не "зайвий" і не несе енергетики змін. Тому 2026-й вважають добрим періодом для весіль, заручин та створення сім’ї.

Коли краще одружуватися

  • Найсприятливіші місяці — травень, серпень і вересень.
  • Уникайте днів перед великими церковними постами.
  • Гарною прикметою вважається весілля на зростаючому місяці — символ родинного добробуту.

2026 рік — не високосний, а отже, чудовий час для весілля. Якщо обирати дату з любов’ю та добрими намірами, жодні забобони не затьмарять щастя молодят.

Ми вже писали про те, які найпоширеніші прикмети про лелек досі впливають на вірування українців.

Раніше пояснювали те, чому не можна залишати відкритою кришку унітаза.

Детальніше розповідали про те, що не можна тримати біля дверей, щоб не накликати біду.

прикмети весілля поради дати Одруження
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації