Чи високосний 2026 рік - дата, прикмети, поради для весілля і чи можна одружуватися

Багато пар вагаються, коли планують весілля, адже вважають, що високосний рік несе невдачу в шлюбі. 2026-й не став винятком — навколо нього вже з’явилося чимало прикмет і порад.

Новини.LIVE розповідає, чи буде 2026 рік високосним, які традиції з ним пов’язані та чи можна без остраху планувати весілля.

Чи високосний 2026 рік

За календарем, 2026 рік не є високосним, адже попередній — 2024-й — мав 366 днів. Наступний високосний припаде на 2028 рік, тому у 2026 році лютий матиме звичні 28 днів. Це означає, що рік вважається спокійним і сприятливим для початку нового етапу життя.

Весілля у 2026 році

Народні прикмети кажуть, що у невисокосні роки шлюби довговічніші, адже рік не "зайвий" і не несе енергетики змін. Тому 2026-й вважають добрим періодом для весіль, заручин та створення сім’ї.

Коли краще одружуватися

Найсприятливіші місяці — травень, серпень і вересень.

Уникайте днів перед великими церковними постами.

Гарною прикметою вважається весілля на зростаючому місяці — символ родинного добробуту.

2026 рік — не високосний, а отже, чудовий час для весілля. Якщо обирати дату з любов’ю та добрими намірами, жодні забобони не затьмарять щастя молодят.

