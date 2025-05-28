Як приготувати копчену скумбрію вдома — рецепт із пляшкою

Копчена скумбрія. Фото: popoisty.com

Можна забути про магазинну копчену скумбрію, бо цей рецепт підкорює своєю доступністю та результатом. Риба виходить ароматною, ніжною та смачніша за ту, що продається у супермаркеті.

Рецептом поділилися "Попоїсти".

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Вам знадобиться:

скумбрія — 2 шт.;

вода — 1,5 л;

сіль — 3 ст. л.;

цукор — 1,5 ст. л.;

чай чорний листовий — 2 ст. л.;

чорний перець горошком — 10 шт.;

лавровий лист — 2 шт.;

лушпиння 3 цибулин.

Спосіб приготування

Попередньо скумбрію помити, зачистити та відрізати голову.

Скумбрія. Фото: popoisty.com

До каструлі вилити воду, додати цибулеве лушпиння, цукор, сіль, чай, перець та лавровий лист. Поставити суміш на вогонь та проварити після закипання ще 5 хвилин. Маринад охолодити та процідити через сито.

Маринад для риби. Фото: popoisty.com

Для маринування риби потрібно підготувати пластикові пляшки об'ємом 1 літр. Ретельно їх промити та відрізати верхню частину.

У пляшку покласти рибу та залити її процідженим охолодженим маринадом. Закрити плівкою або фольгою та відправити у холодильник на 2 дні.

Скумбрія в маринаді. Фото: popoisty.com

Після маринування скумбрію промити та нарізати на порційні шматочки.

Готова скумбрія. Фото: popoisty.com

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