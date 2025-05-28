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Копчена скумбрія у пляшці — рецепт, який здивує усіх

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Дата публікації: 28 травня 2025 00:00
Як приготувати копчену скумбрію вдома — рецепт із пляшкою
Копчена скумбрія. Фото: popoisty.com

Можна забути про магазинну копчену скумбрію, бо цей рецепт підкорює своєю доступністю та результатом. Риба виходить ароматною, ніжною та смачніша за ту, що продається у супермаркеті.

Рецептом поділилися "Попоїсти".

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Вам знадобиться: 

  • скумбрія — 2 шт.;
  • вода — 1,5 л;
  • сіль — 3 ст. л.;
  • цукор — 1,5 ст. л.;
  • чай чорний листовий — 2 ст. л.;
  • чорний перець горошком — 10 шт.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • лушпиння 3 цибулин.

Спосіб приготування

Попередньо скумбрію помити, зачистити та відрізати голову.

Маринова скумбрія вдома - рецепт
Скумбрія. Фото: popoisty.com

До каструлі вилити воду, додати цибулеве лушпиння, цукор, сіль, чай, перець та лавровий лист. Поставити суміш на вогонь та проварити після закипання ще 5 хвилин. Маринад охолодити та процідити через сито.

Скумбрія копчена у пляшці - рецепт
Маринад для риби. Фото: popoisty.com

Для маринування риби потрібно підготувати пластикові пляшки об'ємом 1 літр. Ретельно їх промити та відрізати верхню частину. 

У пляшку покласти рибу та залити її процідженим охолодженим маринадом. Закрити плівкою або фольгою та відправити у холодильник на 2 дні.

Копчена скумбрія вдома - рецепт
Скумбрія в маринаді. Фото: popoisty.com

Після маринування скумбрію промити та нарізати на порційні шматочки.

Копчена скумбрія у пляшці - як готувати
Готова скумбрія. Фото: popoisty.com

Нагадаємо, ми розповідали трюк, як позбутися дрібних кісточок у смаженій рибі без зусиль.

А також ділимося секретом приготування ідеального картопляного пюре, як у ресторані.

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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