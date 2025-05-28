Як приготувати копчену скумбрію вдома — рецепт із пляшкою

Копчена скумбрія у пляшці — рецепт, який здивує усіх
Можна забути про магазинну копчену скумбрію, бо цей рецепт підкорює своєю доступністю та результатом. Риба виходить ароматною, ніжною та смачніша за ту, що продається у супермаркеті.
Рецептом поділилися "Попоїсти".
Вам знадобиться:
- скумбрія — 2 шт.;
- вода — 1,5 л;
- сіль — 3 ст. л.;
- цукор — 1,5 ст. л.;
- чай чорний листовий — 2 ст. л.;
- чорний перець горошком — 10 шт.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- лушпиння 3 цибулин.
Спосіб приготування
Попередньо скумбрію помити, зачистити та відрізати голову.
До каструлі вилити воду, додати цибулеве лушпиння, цукор, сіль, чай, перець та лавровий лист. Поставити суміш на вогонь та проварити після закипання ще 5 хвилин. Маринад охолодити та процідити через сито.
Для маринування риби потрібно підготувати пластикові пляшки об'ємом 1 літр. Ретельно їх промити та відрізати верхню частину.
У пляшку покласти рибу та залити її процідженим охолодженим маринадом. Закрити плівкою або фольгою та відправити у холодильник на 2 дні.
Після маринування скумбрію промити та нарізати на порційні шматочки.
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