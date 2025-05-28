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Копченая скумбрия в бутылке — рецепт, который удивит всех

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Дата публикации 28 мая 2025 00:00
Как приготовить копченую скумбрию дома — рецепт с бутылкой
Копченая скумбрия. Фото: popoisty.com

Можно забыть о магазинной копченой скумбрии, потому что этот рецепт покоряет своей доступностью и результатом. Рыба получается ароматной, нежной и вкуснее той, что продается в супермаркете.

Рецептом поделились "Попоїсти".

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Вам понадобится:

  • скумбрия — 2 шт;
  • вода — 1,5 л;
  • соль — 3 ст. л;
  • сахар — 1,5 ст. л;
  • чай черный листовой — 2 ст. л;
  • черный перец горошком — 10 шт;
  • лавровый лист — 2 шт;
  • шелуха 3 луковиц.

Способ приготовления

Предварительно скумбрию помыть, зачистить и отрезать голову.

Маринова скумбрія вдома - рецепт
Скумбрия. Фото: popoisty.com

В кастрюлю вылить воду, добавить луковую шелуху, сахар, соль, чай, перец и лавровый лист. Поставить смесь на огонь и проварить после закипания еще 5 минут. Маринад охладить и процедить через сито.

Скумбрія копчена у пляшці - рецепт
Маринад для рыбы. Фото: popoisty.com

Для маринования рыбы нужно подготовить пластиковые бутылки объемом 1 литр. Тщательно их промыть и отрезать верхнюю часть.

В бутылку положить рыбу и залить ее процеженным охлажденным маринадом. Закрыть пленкой или фольгой и отправить в холодильник на 2 дня.

Копчена скумбрія вдома - рецепт
Скумбрия в маринаде. Фото: popoisty.com

После маринования скумбрию промыть и нарезать на порционные кусочки.

Копчена скумбрія у пляшці - як готувати
Готовая скумбрия. Фото: popoisty.com

Напомним, мы рассказывали трюк, как избавиться от мелких косточек в жареной рыбе без усилий.

А также делимся секретом приготовления идеального картофельного пюре, как в ресторане.

рыба рецепт маринад скумбрия закуска
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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