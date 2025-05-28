Как приготовить копченую скумбрию дома — рецепт с бутылкой

Копченая скумбрия в бутылке — рецепт, который удивит всех
Можно забыть о магазинной копченой скумбрии, потому что этот рецепт покоряет своей доступностью и результатом. Рыба получается ароматной, нежной и вкуснее той, что продается в супермаркете.
Рецептом поделились "Попоїсти".
Вам понадобится:
- скумбрия — 2 шт;
- вода — 1,5 л;
- соль — 3 ст. л;
- сахар — 1,5 ст. л;
- чай черный листовой — 2 ст. л;
- черный перец горошком — 10 шт;
- лавровый лист — 2 шт;
- шелуха 3 луковиц.
Способ приготовления
Предварительно скумбрию помыть, зачистить и отрезать голову.
В кастрюлю вылить воду, добавить луковую шелуху, сахар, соль, чай, перец и лавровый лист. Поставить смесь на огонь и проварить после закипания еще 5 минут. Маринад охладить и процедить через сито.
Для маринования рыбы нужно подготовить пластиковые бутылки объемом 1 литр. Тщательно их промыть и отрезать верхнюю часть.
В бутылку положить рыбу и залить ее процеженным охлажденным маринадом. Закрыть пленкой или фольгой и отправить в холодильник на 2 дня.
После маринования скумбрию промыть и нарезать на порционные кусочки.
Напомним, мы рассказывали трюк, как избавиться от мелких косточек в жареной рыбе без усилий.
А также делимся секретом приготовления идеального картофельного пюре, как в ресторане.
Читайте Новини.LIVE!