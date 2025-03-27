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Усі про це мовчать — як жінка може зруйнувати власний шлюб

27 березня 2025 07:40
Юлія Костянецька - Редактор
Що псує стосунки після шлюбу — типові помилки багатьох жінок
Дівчина завдає удар хлопцю по обличчю. Фото: Pixabay
Юлія Костянецька - Редактор

Багато хто закохується у вигаданий образ. Усе здається ідеальним — він уважний, романтичний, завжди з квітами чи кавою, а вона — чарівна, усміхнена й натхненна. Але весілля — це не кінець казки, а тільки початок реального життя. Того самого, де є пилосос, недомиті чашки, різні погляди на дрібниці та навіть банальні сварки через пульт від телевізора.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Часто кажуть: кохання триває три роки. І в цьому є частка правди. Бо саме після цього періоду емоції стихають, і починається справжня перевірка стосунків. Багато жінок думають, що чоловік став "не таким", а самі при цьому несвідомо роблять речі, які відштовхують партнера.

Яким чином можна зіпсувати стосунки з чоловіком

Знецінюєте силу дотиків і ніжності

Поки були зустрічі в кафе, очі світилися, обійми тривали довше, ніж розмова. А потім усе змінилось: замість поцілунку на порозі — зауваження, що хліб забув купити. Або просто мовчазне "чого так пізно?". І це болить. Чоловік приходить з роботи і хоче тепла, а не нову порцію критики. 

Дуже важливо в парі приділяти час один одному
Пара у сварці. Фото: Pixabay

Забуваєте про себе

Жінки схильні жертвувати собою: менше спати, більше встигати, готувати, прати, купляти речі не собі, а йому. І в якийсь момент з’являється втома, роздратування, образа. І хочеться крикнути: "Я для тебе все, а ти що?" Але правда в тому, що щаслива жінка — це не та, яка всім угодила, а та, яка пам’ятає і про себе. Інколи краще відпочити, купити собі сукню, замовити вечерю з доставкою — і чоловік раптом побачить ту саму дівчину, в яку колись закохався.

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Щаслива пара. Фото: Pixabay

Накопичуєте образи замість того, щоб говорити

Замість того, щоб чесно сказати "мене це образило", багато жінок мовчать, думаючи, що чоловік сам здогадається. Але чоловіки не вміють читати думки. Вони бачать холодну поведінку, але не розуміють причини. З часом маленькі образи накопичуються і перетворюються на стіну. Краще сказати про свої емоції одразу, без крику, спокійно. Інакше стосунки перетворюються на гру в мовчанку і взаємні докори.

Змагаєтесь замість того, щоб довіряти

Дехто з жінок після весілля ніби вступає в змагання — хто більше заробляє, хто більше втомився, хто краще справляється. Але шлюб — це не олімпіада. Якщо чоловік хоче бути опорою, дозвольте йому. Якщо хочете бути сильною — це чудово, але не треба доводити щось через силу. Деколи просто треба обійняти, подякувати, відчути плече поруч — і все стає на місця.

Раніше ми писали про те, що впливає на наш вибір партнера.

Також ми повідомляли, який стрес має наслідки на організм і, зокрема, на наш імунітет.

шлюб психологія психологія стосунків жіноча психологія чоловіча психологія

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08:23 Укрзалізниця відновила онлайн-продажі квитків після кібератаки

08:16 У Генштабі сказали, скільки ракет знищили на "Енгельсі-2"

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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