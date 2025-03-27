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Все об этом молчат — как женщина может разрушить собственный брак

27 марта 2025 07:40
Юлия Костянецкая - Редактор
Что портит отношения после брака — типичные ошибки многих женщин
Девушка наносит удар парню по лицу. Фото: Pixabay
Юлия Костянецкая - Редактор

Многие влюбляются в вымышленный образ. Все кажется идеальным — он внимательный, романтичный, всегда с цветами или кофе, а она — очаровательная, улыбчивая и вдохновленная. Но свадьба — это не конец сказки, а только начало реальной жизни. Той самой, где есть пылесос, недомытые чашки, разные взгляды на мелочи, и даже банальные ссоры из-за пульта от телевизора.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Часто говорят: любовь длится три года. И в этом есть доля правды. Потому что именно после этого периода эмоции стихают, и начинается настоящая проверка отношений. Многие женщины думают, что мужчина стал "не таким", а сами при этом бессознательно делают вещи, которые отталкивают партнера.

Каким образом можно испортить отношения с мужчиной

Обесцениваете силу прикосновений и нежности

Пока были встречи в кафе, глаза светились, объятия длились дольше, чем разговор. А потом все изменилось: вместо поцелуя на пороге — замечание, что хлеб забыл купить. Или просто молчаливое "почему так поздно?". И это болит. Мужчина приходит с работы и хочет тепла, а не новую порцию критики.

Дуже важливо в парі приділяти час один одному
Пара в ссоре. Фото: Pixabay

Забываете о себе

Женщины склонны жертвовать собой: меньше спать, больше успевать, готовить, стирать, покупать вещи не себе, а ему. И в какой-то момент появляется усталость, раздражение, обида. И хочется крикнуть: "Я для тебя все, а ты что?". Но правда в том, что счастливая женщина — это не та, которая всем угодила, а та, которая помнит и о себе. Иногда лучше отдохнуть, купить себе платье, заказать ужин с доставкой — и мужчина вдруг увидит ту самую девушку, в которую когда-то влюбился.

Сімейне життя - це клопітлива робота обох партнерів
Счастливая пара. Фото: Pixabay

Накапливаете обиды вместо того, чтобы говорить

Вместо того чтобы честно сказать "меня это обидело", многие женщины молчат, думая, что мужчина сам догадается. Но мужчины не умеют читать мысли. Они видят холодное поведение, но не понимают причины. Со временем маленькие обиды накапливаются и превращаются в стену. Лучше сказать о своих эмоциях сразу, без крика, спокойно. Иначе отношения превращаются в игру в молчанку и взаимные упреки.

Соревнуетесь вместо того, чтобы доверять

Некоторые из женщин после свадьбы будто вступают в соревнование — кто больше зарабатывает, кто больше устал, кто лучше справляется. Но брак — это не олимпиада. Если мужчина хочет быть опорой, позвольте ему. Если хотите быть сильной — это прекрасно, но не надо доказывать что-то через силу. Иногда просто надо обнять, поблагодарить, почувствовать плечо рядом — и все становится на места.

Ранее мы писали о том, что влияет на наш выбор партнера.

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брак психология психология отношений женская психология мужская психология

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13:10 Перерасчет субсидий в марте — у кого изменится сумма помощи

13:08 Динамо получило серьезное усиление перед следующим матчем УПЛ

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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