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Тихі генії — що інтроверти роблять краще за всіх

10 квітня 2025 07:25
Юлія Костянецька - Редактор
Переваги інтровертів, про які ніхто не говорить — ці люди генії
Гарний чоловік. Фото: Freepik
Юлія Костянецька - Редактор

Не просто може інтроверти вже давно керують великим відсотком українського бізнесу. Вони просто не кричать про це на весь світ. Попри стереотип, що підприємець обов’язково має бути відкритим, яскравим і гучним, реальність трохи інша. Близько 80% українських бізнесменів — це інтроверти, хоч більшість з них про це не говорить.

Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Вони навчилися вдягати "маску екстраверта", бо суспільство більше довіряє тим, хто голосно про себе заявляє. Але маска — це не сутність. І вона не означає, що людина перестала бути собою.

Інтровертам комфортно залишатися в тіні. Вони не женуться за лайками, визнанням, обкладинками журналів і мільйонами переглядів. Їх драйв — це не увага інших, а можливість створити щось якісне, нове, своє.

Інтроверти мають масу переваг
Чоловік працює в офісі. Фото: Freepik

Що робить інтровертів сильними у бізнесі

Вони планують і мислять наперед. Їм важливо розуміти, куди вони йдуть, а не просто крутитися у вирі подій. Їм нецікаво "грати роль" на сцені. Якщо виступають, то тільки по суті, з ідеями, які справді хочуть донести.

Уважно слухають інших. Не перебивають. Не тиснуть. Вони будують команди не з фанатів, а з професіоналів. Не ховаються за колективом, коли справа доходить до відповідальності. Якщо помилка — визнають. Якщо успіх — дякують команді.

Не женуться за політичними рейтингами. Вони хочуть результату, а не аплодисментів. У них немає "улюбленців" на роботі. Всі рівні, і кожен має шанс вирости. Їм не треба доводити свою крутість через дорогі авто чи пафосні фото. Вони йдуть глибше — до ідеї, сенсу, вкладу.

Так чому ж багато інтровертів усе ж грають роль екстравертів? Бо так простіше бути "своїм" у суспільстві. Бо так заведено. Але насправді — це лише тимчасовий компроміс.

Інтроверти часто стають успішними бізнесменами
Чоловік з ноутбуком в руках. Фото: Freepik

Сьогодні можливості змінюються. Не обов’язково вечеряти з клієнтами чи обніматися на зустрічах. Можна будувати особистий бренд онлайн, спілкуватися через листи, розповідати про ідеї без публічного галасу. І в цьому теж є сила — не кричати, а бути почутим.

Раніше ми писали про те, як розпізнати соціопата в реальному житті.

Також ми порівнювали життя інтровертів та екстравертів — от, що з цього вийшло.

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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