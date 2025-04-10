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Тихие гении — что интроверты делают лучше всех

10 апреля 2025 07:25
Юлия Костянецкая - Редактор
Преимущества интровертов, о которых никто не говорит — эти люди гении
Красивый мужчина. Фото: Freepik
Юлия Костянецкая - Редактор

Не просто может интроверты уже давно управляют большим процентом украинского бизнеса. Они просто не кричат об этом на весь мир. Несмотря на стереотип, что предприниматель обязательно должен быть открытым, ярким и громким, реальность немного другая. Около 80% украинских бизнесменов — это интроверты, хотя большинство из них об этом не говорит.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Они научились надевать "маску экстраверта", потому что общество больше доверяет тем, кто громко о себе заявляет. Но маска — это не сущность. И она не означает, что человек перестал быть собой.

Интровертам комфортно оставаться в тени. Они не гонятся за лайками, признанием, обложками журналов и миллионами просмотров. Их драйв — это не внимание других, а возможность создать что-то качественное, новое, свое.

Інтроверти мають масу переваг
Мужчина работает в офисе. Фото: Freepik

Что делает интровертов сильными в бизнесе

Они планируют и мыслят наперед. Им важно понимать, куда они идут, а не просто крутиться в водовороте событий. Им неинтересно "играть роль" на сцене. Если выступают, то только по существу, с идеями, которые действительно хотят донести.

Внимательно слушают других. Не перебивают. Не давят. Они строят команды не из фанатов, а из профессионалов. Не прячутся за коллективом, когда дело доходит до ответственности. Если ошибка — признают. Если успех — благодарят команду.

Не гонятся за политическими рейтингами. Они хотят результата, а не аплодисментов. У них нет "любимчиков" на работе. Все равны, и каждый имеет шанс вырасти. Им не надо доказывать свою крутость через дорогие авто или пафосные фото. Они идут глубже — к идее, смыслу, вкладу.

Так почему же многие интроверты все же играют роль экстравертов? Потому что так проще быть "своим" в обществе. Потому что так принято. Но на самом деле — это лишь временный компромисс.

Інтроверти часто стають успішними бізнесменами
Мужчина с ноутбуком в руках. Фото: Freepik

Сегодня возможности меняются. Не обязательно ужинать с клиентами или обниматься на встречах. Можно строить личный бренд онлайн, общаться через письма, рассказывать об идеях без публичного шума. И в этом тоже есть сила — не кричать, а быть услышанным.

Ранее мы писали о том, как распознать социопата в реальной жизни.

Также мы сравнивали жизнь интровертов и экстравертов — вот, что из этого получилось.

психология характер тип личности интроверты особенности
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08:14 Россия атаковала ночью Киев дронами — есть пострадавшие

08:00 Помощь от Австрии — кто из украинцев получит поддержку

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

07:51 СБУ допросила первых военнопленных из Китая — что известно

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