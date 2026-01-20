Збірна України з біатлону назвала склад жіночої команди на ОІ-2026

Лідер збірної України Юлія Джима. Фото: instagram.com/julidzhima/

Жіноча збірна України з біатлону визначилася з основним складом на Зимові Олімпійські ігри 2026 року. У ньому знайшлося місце як досвідченим спортсменкам, так і надіям команди.

Про це повідомив старший тренер команди Микола Зоц в ексклюзивному коментарі для "Суспільне Спорт".

До заявки увійшли п'ять спортсменок, ще одна біатлоністка поїде на Ігри в статусі запасної. В основний склад на Олімпіаду-2026 включено Христину Дмитренко, Юлію Джиму, Дарину Чалик, Олену Городню та Олександру Меркушину.

Христина Дмитренко зігрівається на турнірі. Фото: instagram.com/kristi_dmit/

Кандидатами на роль запасної залишаються Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко та Лілія Стебліна — остаточне рішення щодо них тренерський штаб ухвалить після чемпіонату Європи.

На що претендує збірна України

За словами Зоца, поїздка на континентальну першість має стратегічний характер і пов'язана з можливими форс-мажорами перед Іграми. При цьому він дав зрозуміти, що саме п'ятірка, вже названа в основі, розглядається як гарантований олімпійський кістяк команди.

Досвід виступів на Олімпіадах серед нинішнього складу має лише Юлія Джима. Для неї Ігри-2026 стануть четвертими в кар'єрі. Христина Дмитренко залишається єдиною українкою з очками в загальному заліку Кубка світу поточного сезону, тоді як Меркушина, Чалик та Городня представляють нове покоління команди, для якого майбутня Олімпіада стане першим серйозним випробуванням такого рівня.

