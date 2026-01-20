Відео
У заявці українських біатлоністок на Олімпіаду-2026 є сюрприз

У заявці українських біатлоністок на Олімпіаду-2026 є сюрприз

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 18:31
Збірна України з біатлону назвала склад жіночої команди на ОІ-2026
Лідер збірної України Юлія Джима. Фото: instagram.com/julidzhima/

Жіноча збірна України з біатлону визначилася з основним складом на Зимові Олімпійські ігри 2026 року. У ньому знайшлося місце як досвідченим спортсменкам, так і надіям команди.

Про це повідомив старший тренер команди Микола Зоц в ексклюзивному коментарі для "Суспільне Спорт".

Читайте також:

До заявки увійшли п'ять спортсменок, ще одна біатлоністка поїде на Ігри в статусі запасної. В основний склад на Олімпіаду-2026 включено Христину Дмитренко, Юлію Джиму, Дарину Чалик, Олену Городню та Олександру Меркушину.

Кристина Дмитренко
Христина Дмитренко зігрівається на турнірі. Фото: instagram.com/kristi_dmit/

Кандидатами на роль запасної залишаються Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко та Лілія Стебліна — остаточне рішення щодо них тренерський штаб ухвалить після чемпіонату Європи.

На що претендує збірна України

За словами Зоца, поїздка на континентальну першість має стратегічний характер і пов'язана з можливими форс-мажорами перед Іграми. При цьому він дав зрозуміти, що саме п'ятірка, вже названа в основі, розглядається як гарантований олімпійський кістяк команди.

Досвід виступів на Олімпіадах серед нинішнього складу має лише Юлія Джима. Для неї Ігри-2026 стануть четвертими в кар'єрі. Христина Дмитренко залишається єдиною українкою з очками в загальному заліку Кубка світу поточного сезону, тоді як Меркушина, Чалик та Городня представляють нове покоління команди, для якого майбутня Олімпіада стане першим серйозним випробуванням такого рівня.

Нагадаємо, ми розповіли про головні олімпійські надії української команди на Іграх-2026.

Компанію Мераї Керрі на церемонії відкриття Олімпіади складе зірка світового шоубізнесу.

Біатлон Збірна України з біатлону Юлія Джима Христина Дмитренко Олександра Меркушина Олімпійські ігри-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
