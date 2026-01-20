Марсак, Пидручный и другие надежды Украины на Олимпиаде-2026

Дмитрий Пидручный празднует победу. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

До зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо осталось меньше месяца, и уже сейчас можно очертить круг украинских спортсменов, которые подходят к олимпийскому циклу в статусе реальных надежд.

Несмотря на сложные условия подготовки и ограниченные ресурсы, Украина сохраняет конкурентоспособных атлетов в ряде зимних дисциплин, сообщает портал Новини.LIVE.

Традиционно для последних лет олимпийские надежды Украины перед зимними Играми выглядят скромнее, чем накануне летних турниров. Однако национальной команде есть, на кого рассчитывать перед ОИ-2026. Речь идет не о гарантированных медалях, а о спортсменах, которые по результатам международных стартов, стабильности выступлений и текущему статусу входят в число тех, кто формирует ядро олимпийской команды. Именно эти факторы позволяют рассматривать их как ключевых представителей страны на Играх-2026.

Дмитрий Пидручный на дистанции. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Кто способен бороться за медали на Олимпиаде

Одним из главных ориентиров сборной остается биатлон, где важную роль продолжает играть Дмитрий Пидручный. Опыт выступлений на Олимпиадах и чемпионатах мира, а также стабильность в эстафетных гонках делают его одним из самых надежных элементов команды в олимпийском цикле.

В женском биатлоне внимание по-прежнему приковано к Анастасии Меркушиной, которая остается одним из наиболее опытных и устойчивых вариантов сборной. Ее способность выдерживать плотный календарь и сохранять уровень на протяжении сезона позволяет рассматривать ее как потенциальную участницу решающих олимпийских стартов.

В лыжных видах особое место занимает Евгений Марусяк, который в последние сезоны закрепился в основном составе Кубка мира по прыжкам с трамплина. Регулярные выступления среди сильнейших сборных и поступательный прогресс подтверждают его конкурентоспособность на международном уровне.

Спортсмены, добившиеся максимального прогресса

В фигурном катании Украину на Олимпиаде-2026 представит Кирилл Марсак, который завоевал для страны олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании. При этом украинские танцы на льду и спортивные пары не смогли получить лицензии, хотя пары Мария Голиченко — Алексей Даренский и Дарья Ларсон — Илья Капран выступали на отборочных турнирах и чемпионате Европы, демонстрируя прогресс и рост уровня.

Надежда украинского фигурного катания Кирилл Марсак. Фото: Yuan Tian/NurPhoto via Getty Images

В санном спорте внимание приковано к Андрей Мандзий, который стабильно выступает на этапах Кубка мира и постепенно сокращает отставание от представителей ведущих зимних держав. Его результаты позволяют говорить о конкурентоспособности Украины в дисциплине, где борьба за высокие места традиционно отличается высокой плотностью.

Этот список не является окончательным и может корректироваться по ходу олимпийского сезона. Однако именно эти спортсмены уже сейчас формируют основу сборной Украины и подходят к Олимпиаде-2026 с позиций, которые позволяют рассчитывать на достойное представительство страны на главном старте четырехлетия.

Напомним, недавно украинцы получили две олимпийские лицензии в прыжках с трамплина.

А российские спортсмены не смогут попасть на Олимпиаду-2026 из-за поездок в Крым.