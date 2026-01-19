Видео
Главная Олимпиада Российские спортсмены пропустят Олимпиаду из-за Крыма

Российские спортсмены пропустят Олимпиаду из-за Крыма

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 12:47
Россия лишилась квот на Олимпиаде-2026 из-за Крыма
Российский спортсмен Игорь Омелин. Фото: instagram.com/omelinigor/

Ни один представитель сборной России по ски-кроссу не получил нейтральный статус. Все эти спортсмены потеряли шансы на участие в зимних Олимпийских играх 2026 года.

Причиной стали незаконные визиты российских спортсменов на территорию аннексированного Крыма, которые были зафиксированы и задокументированы в последние годы, сообщает "Главком". 

Читайте также:

После начала полномасштабного вторжения РФ российские фристайлисты системно проводили тренировочные сборы в Крыму, попадая туда в обход украинского пограничного и таможенного контроля. Более того, аннексированный полуостров фактически превратился для них в постоянную базу подготовки — сборы там проходили в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах.

Сергей Ридзик
Сергей Ридзик во время тренировки. Фото: instagram.com/ridzon_sx/

Кто из россиян не поедет на ОИ-2026 

В числе спортсменов, незаконно посещавших Алушту, оказались участники Олимпиады-2022: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Елизавета Панкратова и Наталья Шерина. Также в Крыму тренировались бронзовый призер чемпионата мира Андрей Герасимов и серебряный медалист юношеских Олимпийских игр Артем Бажин.

Вся собранная информация была передана в Международная федерация лыжного спорта и Федерацию лыжного спорта Украины. В итоге ни один член сборной России по ски-кроссу не был допущен к соревнованиям в нейтральном статусе, а значит  не сможет выступить на Олимпиаде-2026. При этом процесс проверки со стороны FIS оставался закрытым, и официально неизвестно, кто именно из россиян подавал заявки на нейтральный статус.

Напомним, ранее мы подробно рассказали о парке для лыжной акробатики и могула в Ливиньо, где пройдет Олимпиада-2026. 

Украинский фигурист Кирилл Марсак накануне ОИ-2026 обновил личный рекорд

Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
