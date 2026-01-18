Марусяк и Калиниченко получили две лицензии по прыжкам с трамплина на ОИ-2026

Евгений Марусяк. Фото: Reuters

Сборная Украины по прыжкам с трамплина на этапе Кубка мира в японском Саппоро завершила отборочный цикл на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Сине-желтые получили две лицензии.

О полученных квотах сообщил портал "Суспільне.Спорт".

Виталий Калиниченко. Фото: Reuters

Путевки прыгунов на Олимпийские игры

Одну из лицензий Украина завоевала по итогам олимпийского рейтинга. Ее принес Евгений Марусяк, который занял 52-е место в общем зачете, набрав 167 очков.

Вторая квота была получена в результате перераспределения лицензий для участия в мужском командном турнире. Ее обеспечил Виталий Калиниченко, который стал одним из самых рейтинговых претендентов среди спортсменов стран без полного состава.

Отбор на Игры продолжался с июля 2024 года. Всего в мужских соревнованиях разыгрывали 49 лицензий, при этом одна страна могла получить не более четырех. Основные квоты определялись по результатам Гран-при и этапов Кубка мира, дополнительные — для формирования командных стартов.

В женском отборе Украина осталась без лицензий: Жанна Глухова и Карина Козлова не выполнили необходимых условий.

Лицензии в прыжках с трамплина являются неименными - окончательный состав сборной будет определен позже.

На предыдущей Олимпиаде в Пекине 2022 года Украина имела трех представителей в этом виде спорта. Лучший результат тогда показал Виталий Калиниченко — 44-е место на большом трамплине. В истории независимой Украины лишь однажды спортсмен проходил в финал Олимпиады: в 1998 году Владимир Глывка занял 29-е место.

Соревнования по прыжкам с трамплина на зимних Олимпийских играх 2026 года состоятся с 9 по 16 февраля в Валь-ди-Фьемме (Италия).

