Україна
Головна Олімпіада Українці здобули дві олімпійські ліцензії в стрибках з трампліна

Українці здобули дві олімпійські ліцензії в стрибках з трампліна

Дата публікації: 18 січня 2026 21:40
Марусяк та Калініченко здобули дві ліцензії зі стрибків з трампліна на ОІ-2026
Євген Марусяк. Фото: Reuters

Збірна України зі стрибків з трампліна на етапі Кубка світу в японському Саппоро завершила відбірковий цикл на зимові Олімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Синьо-жовті здобули дві ліцензії.

Про отримані квоти повідомив портал "Суспільне.Спорт".

Читайте також:
Виталий Калиниченко
Віталій Калініченко. Фото: Reuters

Путівки стрибунів на Олімпійські ігри

Одну з ліцензій Україна виборола за підсумками олімпійського рейтингу. Її приніс Євген Марусяк, який посів 52-ге місце в загальному заліку, набравши 167 очок.

Другу квоту було отримано внаслідок перерозподілу ліцензій для участі в чоловічому командному турнірі. Її забезпечив Віталій Калініченко, який став одним із найрейтинговіших претендентів серед спортсменів країн без повного складу.

Відбір на Ігри тривав із липня 2024 року. Загалом у чоловічих змаганнях розігрували 49 ліцензій, при цьому одна країна могла отримати не більше чотирьох. Основні квоти визначалися за результатами Гран-прі та етапів Кубка світу, додаткові — для формування командних стартів.

У жіночому відборі Україна залишилася без ліцензій: Жанна Глухова та Каріна Козлова не виконали необхідних умов.

Ліцензії у стрибках з трампліна є неіменними — остаточний склад збірної буде визначений пізніше.

На попередній Олімпіаді в Пекіні 2022 року Україна мала трьох представників у цьому виді спорту. Найкращий результат тоді показав Віталій Калініченко — 44-те місце на великому трампліні. В історії незалежної України лише одного разу спортсмен проходив до фіналу Олімпіади: у 1998 році Володимир Гливка посів 29-те місце.

Змагання зі стрибків з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2026 року відбудуться з 9 по 16 лютого у Валь-ді-Ф’ємме (Італія).

Нагадаємо, раніше учасник Олімпіади в фігурному катанні Кирило Марсак оновив особистий рекорд.

Ще один українець виграв етап Кубка націй перед Олімпійськими іграми.

олімпіада стрибки з трампліна зимові види спорту Євген Марусяк Віталій Калініченко Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
