Марусяк та Калініченко здобули дві ліцензії зі стрибків з трампліна на ОІ-2026

Українці здобули дві олімпійські ліцензії в стрибках з трампліна
Збірна України зі стрибків з трампліна на етапі Кубка світу в японському Саппоро завершила відбірковий цикл на зимові Олімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Синьо-жовті здобули дві ліцензії.
Про отримані квоти повідомив портал "Суспільне.Спорт".
Путівки стрибунів на Олімпійські ігри
Одну з ліцензій Україна виборола за підсумками олімпійського рейтингу. Її приніс Євген Марусяк, який посів 52-ге місце в загальному заліку, набравши 167 очок.
Другу квоту було отримано внаслідок перерозподілу ліцензій для участі в чоловічому командному турнірі. Її забезпечив Віталій Калініченко, який став одним із найрейтинговіших претендентів серед спортсменів країн без повного складу.
Відбір на Ігри тривав із липня 2024 року. Загалом у чоловічих змаганнях розігрували 49 ліцензій, при цьому одна країна могла отримати не більше чотирьох. Основні квоти визначалися за результатами Гран-прі та етапів Кубка світу, додаткові — для формування командних стартів.
У жіночому відборі Україна залишилася без ліцензій: Жанна Глухова та Каріна Козлова не виконали необхідних умов.
Ліцензії у стрибках з трампліна є неіменними — остаточний склад збірної буде визначений пізніше.
На попередній Олімпіаді в Пекіні 2022 року Україна мала трьох представників у цьому виді спорту. Найкращий результат тоді показав Віталій Калініченко — 44-те місце на великому трампліні. В історії незалежної України лише одного разу спортсмен проходив до фіналу Олімпіади: у 1998 році Володимир Гливка посів 29-те місце.
Змагання зі стрибків з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2026 року відбудуться з 9 по 16 лютого у Валь-ді-Ф’ємме (Італія).
