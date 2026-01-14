Росіяни остаточно залишилися без Олімпіади-2026 у стрибках

Лівіньо, одна з гірськолижних трас на Олімпіаді-2026. Фото: Reuters/Yara Nardi

Російські стрибуни з трампліна не виступлять на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Інформацію підтвердили представники команди.

Збірна РФ фактично випала з олімпійського відбору ще на фінальній стадії кваліфікаційного циклу, повідомили місцеві ЗМІ.

До закриття кваліфікаційного вікна залишалися лише кілька азійських етапів Кубка світу: в Японії та Китаї. За словами представників тренерського штабу, команда не змогла вчасно пройти обов'язкові процедури. Йдеться про 3D-заміри та технічну перевірку екіпірування, які вимагали виїзду до Європи. Отримати візи в потрібні терміни не вдалося, і оформити їх планують уже після завершення відбору.

Російський стрибун із трампліну і призер Ігор Данило Садреєв. Фото: instagram.com/d_aaniik/

Проблеми з російськими спортсменами

При цьому Міжнародна федерація лижного спорту раніше допускала до нейтрального статусу чотирьох російських атлетів, включно з віцечемпіоном Олімпіади-2022 у змішаній команді Данилом Садрєєвим. Однак із літа 2024 року ніхто з них не брав участі в етапах Кубка світу або літнього Гран-прі, не набрав рейтингових очок і в підсумку втратив шанси на потрапляння в олімпійський склад.

Тренер збірної Росії Євген Плехов визнав, що команда остаточно втратила шанси на участь в Олімпійських іграх 2026 року. За його словами, спортсмени фізично не можуть потрапити на відбіркові старти через відсутність віз, а час, що залишається до ключових турнірів, уже не дає змоги надолужити згаяне.

Плехов уточнив, що візи можуть бути видані лише 22-23 січня, проте навіть у цьому разі росіяни не встигнуть пройти обов'язкову перевірку екіпіровки. Йдеться про сканування стрибкових комбінезонів, яке проводять виключно на території ЄС, зокрема в Австрії.

Через це спортсменів не допустять до етапу Континентального кубка в Китаї 17-18 січня — останнього турніру, де можна було завоювати олімпійські ліцензії. До списку атлетів, які втратили шанс на Ігри, входять Данило Садрєєв, Михайло Назаров, Ілля Маньков та двоєборець Артем Галунін, які раніше отримали нейтральний статус.

