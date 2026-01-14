Россияне окончательно остались без Олимпиады-2026 в прыжках

Ливиньо, одна из горнолыжных трасс на Олимпиаде-2026. Фото: Reuters/Yara Nardi

Российские прыгуны с трамплина не выступят на зимних Олимпийских играх 2026 года. Информацию подтвердили представители команды.

Сборная РФ фактически выпала из олимпийского отбора еще на финальной стадии квалификационного цикла, сообщили местные СМИ.

До закрытия квалификационного окна оставались лишь несколько азиатских этапов Кубка мира: в Японии и Китае. По словам представителей тренерского штаба, команда не смогла вовремя пройти обязательные процедуры. Речь идет о 3D-замерах и технической проверке экипировки, которые требовали выезда в Европу. Получить визы в нужные сроки не удалось, и оформить их планируют уже после завершения отбора.

Российский прыгун с трамплина и призер Игр Даниил Садреев. Фото: instagram.com/d_aaniik/

Проблемы с российскими спортсменами

При этом Международная федерация лыжного спорта ранее допускала к нейтральному статусу четырех российских атлетов, включая вице-чемпиона Олимпиады-2022 в смешанной команде Даниила Садреева. Однако с лета 2024 года никто из них не участвовал в этапах Кубка мира или летнего Гран-при, не набрал рейтинговых очков и в итоге потерял шансы на попадание в олимпийский состав.

Тренер сборной России Евгений Плехов признал, что команда окончательно утратила шансы на участие в Олимпийских играх 2026 года. По его словам, спортсмены физически не могут попасть на отборочные старты из-за отсутствия виз, а время, которое остается до ключевых турниров, уже не позволяет наверстать упущенное.

Плехов уточнил, что визы могут быть выданы лишь 22–23 января, однако даже в этом случае россияне не успеют пройти обязательную проверку экипировки. Речь идет о сканировании прыжковых комбинезонов, которое проводится исключительно на территории ЕС, в том числе в Австрии.

Из-за этого спортсменов не допустят к этапу Континентального кубка в Китае 17–18 января — последнему турниру, где можно было завоевать олимпийские лицензии. В список атлетов, потерявших шанс на Игры, входят Данил Садреев, Михаил Назаров, Илья Маньков и двоеборец Артем Галунин, ранее получившие нейтральный статус.

