Український саночник Мандзій домінує на етапах Кубка націй

Андрій Мандзій святкує перемогу. Фото: Joe KLAMAR / AFP via Getty Images

Український саночник Андрій Мандзій здобув другу перемогу в кар'єрі на етапі Кубка націй. Черговий успіх учасника Олімпійської команди України прийшов на змаганнях у німецькому Обергофі.

Мандзій завоював нагороду напередодні старту етапу Кубка Світу з санного спорту, повідомляє портал Новини.LIVE.

У рамках турніру в Обергофі визначалися не тільки призери в чоловічих одномісних санях, а й учасники майбутніх стартів Кубка Світу. Віталій Мандзій впевнено впорався з трасою і показав найкращий результат дня, підтвердивши високий рівень форми.

Андрій Мандзій під час турніру. Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Кубок націй. Обергоф. Одномісні сани (чоловіки)

Андрій Мандзій (Україна) — 43.241 секунди Матеуш Сохович (Польща) +0.104 Сванте Кохала (Швеція) +0.236

Важлива перемога перед Кубком Світу

Українець подолав дистанцію за 43,241 секунди та випередив найближчого переслідувача, поляка Матеуша Соховича, на 0,104 секунди. Третє місце посів представник Швеції Сванте Кохала, який також зумів утриматися в межах щільної групи лідерів.

Перемога в Обергофі стала для Мандзія вже другим "золотом" Кубка націй у кар'єрі. Дебютну перемогу український спортсмен здобув тижнем раніше на етапі у Вінтербергу, що робить його виступи на поточному відрізку сезону особливо стабільними та результативними.

