Чоловіча збірна України з біатлону показала найгірший результат сезону

Віталій Мандзин на позиції. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Збірна України з біатлону провела першу чоловічу гонку на етапі Кубка світу в німецькому Рупольдингу, де програма стартувала класичними естафетами.

Після жіночих перегонів, в якій "синьо-жовті" фінішували поза топ-10, на трасу вийшла і чоловіча команда України, повідомляє портал Новини.LIVE.

Кубок світу. Рупольдинг. Естафета, чоловіки

Франція (1+4) 1:08.58.1

Норвегія (0+7) +6.2

Німеччина (0+5) +7.9

Порівняно з попереднім етапом в Обергофі тренерський штаб зробив одну перестановку в складі: на першому етапі замість Антона Дудченка стартував Тарас Лесюк, який повернувся в заявку після пропуску минулих змагань. Саме йому випало завдання відкрити естафету для української команди.

Богдан Борковський під час естафети. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Як українці виступили в Рупольдингу

Лесюк пройшов свій етап із чистою стрільбою лежачи, але припустився використання трьох додаткових патронів на стійці й передав естафету на 22-й позиції. На другому етапі Віталій Мандзин зумів поліпшити становище команди, відігравши дві позиції користуючись зі стабільної стрільби та впевненого ходу по дистанції. Богдан Борковський на третьому етапі також додав одну позицію, проте додаткові набої на вогневих рубежах не дали змоги суттєво піднятися вище.

Капітан збірної Дмитро Підручний потужно розпочав кінцевий етап, показавши один із найкращих ходів на колі. Попри складнощі зі стрільбою, українець зумів додати ще кілька позицій суто ногами та фінішував на 17-му місці, що стало підсумковим результатом команди в чоловічій естафеті Кубка світу в Рупольдингу.

