Мужская сборная Украины по биатлону показала худший результат сезона

Виталий Мандзин на позиции. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Сборная Украины по биатлону провела первую мужскую гонку на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, где программа стартовала классическими эстафетами.

После женской гонки, в которой "сине-желтые" финишировали вне топ-10, на трассу вышла и мужская команда Украины, сообщает портал Новини.LIVE.

Кубок мира. Рупольдинг. Эстафета, мужчины

Франция (1+4) 1:08.58.1

Норвегия (0+7) +6.2

Германия (0+5) +7.9

По сравнению с предыдущим этапом в Оберхофе тренерский штаб сделал одну перестановку в составе: на первом этапе вместо Антона Дудченко стартовал Тарас Лесюк, вернувшийся в заявку после пропуска прошлых соревнований. Именно ему выпала задача открыть эстафету для украинской команды.

Богдан Борковский во время эстафеты. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Как украинцы выступили в Рупольдинге

Лесюк прошел свой этап с чистой стрельбой лежа, но допустил использование трех дополнительных патронов на стойке и передал эстафету на 22-й позиции. На втором этапе Виталий Мандзин сумел улучшить положение команды, отыграв две позиции за счет стабильной стрельбы и уверенного хода по дистанции. Богдан Борковский на третьем этапе также добавил одну позицию, однако дополнительные патроны на огневых рубежах не позволили существенно подняться выше.

Капитан сборной Дмитрий Пидручный мощно начал заключительный этап, показав один из лучших ходов на круге. Несмотря на сложности со стрельбой, украинец сумел добавить еще несколько позиций чисто ногами и финишировал на 17-м месте, что стало итоговым результатом команды в мужской эстафете Кубка мира в Рупольдинге.

