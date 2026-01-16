Видео
Украинец выиграл этап Кубка наций перед стартом Олимпиады

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 18:38
Украинский саночник Мандзий доминирует на этапах Кубка наций
Андрей Мандзий празднует победу. Фото: Joe KLAMAR / AFP via Getty Images

Украинский саночник Андрей Мандзий одержал вторую победу в карьере на этапе Кубка наций. Очередной успех участника Олимпийской команды Украины пришел на соревнованиях в немецком Обергофе.

Мандзий завоевал награду накануне старта этапа Кубка Мира по санному спорту, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В рамках турнира в Обергофе определялись не только призеры в мужских одноместных санях, но и участники предстоящих стартов Кубка Мира. Виталий Мандзий уверенно справился с трассой и показал лучший результат дня, подтвердив высокий уровень формы. 

Андрей Мандзий
Андрей Мандзий во время турнира. Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Кубок наций. Обергоф. Одноместные сани (мужчины)

  1. Андрей Мандзий (Украина) – 43.241 секунды
  2. Матеуш Сохович (Польша) +0.104
  3. Сванте Кохала (Швеция) +0.236

Важная победа перед Кубком Мира

Украинец преодолел дистанцию за 43,241 секунды и опередил ближайшего преследователя, поляка Матеуша Соховича, на 0,104 секунды. Третье место занял представитель Швеции Сванте Кохала, который также сумел удержаться в пределах плотной группы лидеров.

Победа в Обергофе стала для Мандзия уже вторым "золотом" Кубка наций в карьере. Дебютную победу украинский спортсмен одержал неделей ранее на этапе в Винтерберге, что делает его выступления на текущем отрезке сезона особенно стабильными и результативными. 

спорт Олимпийская сборная Украины Олимпийские игры-2026 Андрей Мандзий Санный спорт
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
