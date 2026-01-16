Украинский саночник Мандзий доминирует на этапах Кубка наций

Андрей Мандзий празднует победу. Фото: Joe KLAMAR / AFP via Getty Images

Украинский саночник Андрей Мандзий одержал вторую победу в карьере на этапе Кубка наций. Очередной успех участника Олимпийской команды Украины пришел на соревнованиях в немецком Обергофе.

Мандзий завоевал награду накануне старта этапа Кубка Мира по санному спорту, сообщает портал Новини.LIVE.

В рамках турнира в Обергофе определялись не только призеры в мужских одноместных санях, но и участники предстоящих стартов Кубка Мира. Виталий Мандзий уверенно справился с трассой и показал лучший результат дня, подтвердив высокий уровень формы.

Андрей Мандзий во время турнира. Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Кубок наций. Обергоф. Одноместные сани (мужчины)

Андрей Мандзий (Украина) – 43.241 секунды Матеуш Сохович (Польша) +0.104 Сванте Кохала (Швеция) +0.236

Важная победа перед Кубком Мира

Украинец преодолел дистанцию за 43,241 секунды и опередил ближайшего преследователя, поляка Матеуша Соховича, на 0,104 секунды. Третье место занял представитель Швеции Сванте Кохала, который также сумел удержаться в пределах плотной группы лидеров.

Победа в Обергофе стала для Мандзия уже вторым "золотом" Кубка наций в карьере. Дебютную победу украинский спортсмен одержал неделей ранее на этапе в Винтерберге, что делает его выступления на текущем отрезке сезона особенно стабильными и результативными.

