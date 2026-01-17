Марсак оновив особисті рекорди на Євро перед Олімпіадою-2026

Марсак перед Олімпіадою оновив особистий рекорд
Український фігурист Кирило Марсак у лютому виступить на Олімпійських іграх-2026. Перед головним турніром в кар'єрі він виступає на чемпіонаті Європи.
На турнірі йому вдалося оновити власний рекорд, повідомило "Суспільне".
Марсак виходить на пік форми
Ключовим для Марсака став старт змагань. У короткій програмі він набрав 76,92 бала — це особистий рекорд українця. Попереднє досягнення було встановлено восени 2025 року на турнірі Lombardia Trophy.
Не менш переконливим був і виступ у довільній програмі. Марсак отримав 152,33 бала — уперше в кар’єрі подолавши межу у 150 балів. За цим показником українець посів шосте місце серед учасників довільної програми та суттєво покращив свої позиції в загальному заліку.
Завдяки стабільності в обох прокатах Марсак випередив одразу кількох статусних суперників, зокрема Денісса Васільєвса (Латвія), а також італійців Ніколая Мемолу й Даніела Грассла. Підсумкова сума 229,25 бала принесла українцю восьме місце — до топ-6 забракло трохи більше ніж одного бала.
Чемпіоном Європи став представник Грузії Ніка Егадзе, який уперше у кар’єрі здобув золоту медаль континентальної першості.
Для України цей результат має особливе значення в контексті чоловічого одиночного катання. Восьме місце Марсака стало найкращим на чемпіонатах Європи за останні 26 років та принесло країні дві ліцензії на Євро-2027.
