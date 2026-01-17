Відео
Марсак перед Олімпіадою оновив особистий рекорд

Марсак перед Олімпіадою оновив особистий рекорд

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 22:04
Марсак оновив особисті рекорди на Євро перед Олімпіадою-2026
Кирило Марсак. Фото: instagram.com/kmarsak

Український фігурист Кирило Марсак у лютому виступить на Олімпійських іграх-2026. Перед головним турніром в кар'єрі він виступає на чемпіонаті Європи.

На турнірі йому вдалося оновити власний рекорд, повідомило "Суспільне".

Читайте також:

Марсак виходить на пік форми

Ключовим для Марсака став старт змагань. У короткій програмі він набрав 76,92 бала — це особистий рекорд українця. Попереднє досягнення було встановлено восени 2025 року на турнірі Lombardia Trophy.

Не менш переконливим був і виступ у довільній програмі. Марсак отримав 152,33 бала — уперше в кар’єрі подолавши межу у 150 балів. За цим показником українець посів шосте місце серед учасників довільної програми та суттєво покращив свої позиції в загальному заліку.

Завдяки стабільності в обох прокатах Марсак випередив одразу кількох статусних суперників, зокрема Денісса Васільєвса (Латвія), а також італійців Ніколая Мемолу й Даніела Грассла. Підсумкова сума 229,25 бала принесла українцю восьме місце — до топ-6 забракло трохи більше ніж одного бала.

Чемпіоном Європи став представник Грузії Ніка Егадзе, який уперше у кар’єрі здобув золоту медаль континентальної першості.

Для України цей результат має особливе значення в контексті чоловічого одиночного катання. Восьме місце Марсака стало найкращим на чемпіонатах Європи за останні 26 років та принесло країні дві ліцензії на Євро-2027.

Нагадаємо, свій День народження святкує Олександр Усик — що про нього відомо.

Колишні футболісти "Динамо" Артем Мілевський та Сергій Рибалка жорстко побилися.

Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
