Марсак перед Олимпиадой обновил личный рекорд

Марсак перед Олимпиадой обновил личный рекорд

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 22:04
Марсак обновил личные рекорды на Евро перед Олимпиадой-2026
Кирилл Марсак. Фото: instagram.com/kmarsak

Украинский фигурист Кирилл Марсак в феврале выступит на Олимпийских играх-2026. Перед главным турниром в карьере он выступает на чемпионате Европы.

На турнире ему удалось обновить собственный рекорд, сообщило "Суспільне".

Марсак выходит на пик формы

Ключевым для Марсака стал старт соревнований. В короткой программе он набрал 76,92 балла — это личный рекорд украинца. Предыдущее достижение было установлено осенью 2025 года на турнире Lombardia Trophy.

Не менее убедительным было и выступление в произвольной программе. Марсак получил 152,33 балла — впервые в карьере преодолев рубеж в 150 баллов. По этому показателю украинец занял шестое место среди участников произвольной программы и существенно улучшил свои позиции в общем зачете.

Благодаря стабильности в обоих прокатах Марсак опередил сразу нескольких статусных соперников, в частности Денисса Васильевса (Латвия), а также итальянцев Николая Мемолу и Даниэла Грассла. Итоговая сумма 229,25 балла принесла украинцу восьмое место — до топ-6 не хватило чуть больше одного балла.

Чемпионом Европы стал представитель Грузии Ника Эгадзе, который впервые в карьере добыл золотую медаль континентального первенства.

Для Украины этот результат имеет особое значение в контексте мужского одиночного катания. Восьмое место Марсака стало лучшим на чемпионатах Европы за последние 26 лет и принесло стране две лицензии на Евро-2027.

Фигурное катание Олимпийская сборная Украины зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 Кирилл Марсак
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
