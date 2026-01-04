Видео
Україна
Видео

Зимние ОИ-2026 для Украины: шанс и вызов в фигурном катании

Зимние ОИ-2026 для Украины: шанс и вызов в фигурном катании

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 10:45
Украина с антирекордом в фигурном катании на Олимпиаде-2026 - чего ждать
Кирилл Марсак. Фото: Dmytro Putintsev/Федерация фигурного катания на коньках

Зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортина-д'Ампецо могли стать символом устойчивости Украины на льду. Это могло произойти на фоне разрушения катков, эмиграции тренеров.

Однако, чуда не произошло и Украина "побила" антирекорд в квалификациях, сообщил портал Новини.LIVE.

Украинские фигуристы на Олимпийских играх-2026

Украина получила лишь одну квоту - в мужском одиночном катании. Это антирекорд для страны, которая на Пекине-2022 имела больше мест.

Ключевой надеждой стал Кирилл Марсак - 21-летний херсонец, двукратный призер Tallinn Trophy. На квалификационном турнире ISU Skate to Milano в Пекине в сентябре он финишировал четвертым и получил квоту для Украины.

Несмотря на удачное выступление Марсака, квота была не именная, но Федерация сделала правильный выбор и отдала ее Кириллу, несмотря на конкуренцию от того же Ивана Шмуратко.

В парном катании София Голиченко и Артем Даренский не отобрались на квалификационный турнир. Мария Пинчук и Никита Погорелов в танцах на льду остались без квоты.

В женском одиночном катании был полный провал от Анастасии Шостак и Екатерины Григоренко.

Война украла инфраструктуру - катки в Харькове и Киеве повреждены, примерно 98 фигуристов эмигрировали. Символом потери стал Федор Кулиш, 20-летний киевлянин, который в марте 2022-го он выехал в Ригу, и сейчас представляет Латвию и теперь выступит на ОИ-2026.

Страна с традициями в фигурном катании оказалась на грани полного провала в этом виде. Но именно Марсак держит надежду. Если он справится с давлением и покажет сильные выступления, это станет историей не только о спорте, а о выживании и борьбе.

Напомним, представители тренерского штаба сборной Украины, которые будут руководить в олимпийской команде.

Также мы назвали молодых украинских атлетов — они представят команду на Олимпиаде.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
