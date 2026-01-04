Україна з антирекордом у фігурному катанні на Олімпіаді-2026 — чого чекати

Кирило Марсак. Фото: Dmytro Putintsev/Федерація фігурного катання на ковзанах

Зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампецо могли стати символом стійкості України на льоду. Це могло відбутися на тлі руйнування катків, еміграції тренерів.

Однак, дива не сталося і Україна "побила" антирекорд в кваліфікаціях, повідомив портал Новини.LIVE.

Українські фігуристи на Олімпійських іграх-2026

Україна здобула лише одну квоту — у чоловічому одиночному катанні. Це антирекорд для країни, яка на Пекіні-2022 мала більше місць.

Ключовою надією став Кирило Марсак — 21-річний херсонець, дворазовий призер Tallinn Trophy. На кваліфікаційному турнірі ISU Skate to Milano у Пекіні у вересні він фінішував четвертим і здобув квоту для України.

Попри вдалий виступ Марсака, квота була не іменна, але Федерація зобила правильний вибір та віддала її Кирилу, попри конкуренцію від того ж Івана Шмуратко.

У парному катанні Софія Голіченко та Артем Даренський не відібрались на кваліфікаційний турнір. Марія Пінчук та Микита Погорелов у танцях на льоді залишились без квоти.

У жіночому одиночному катанні був повний провал від Анастасії Шостак та Катерини Григоренко.

Війна вкрала інфраструктуру — катки у Харкові та Києві пошкоджено, приблизно 98 фігуристів емігрували. Символом втрати став Федір Куліш, 20-річний киянин, який у березні 2022-го він виїхав до Риги, та наразі представляє Латвію і тепер виступить на ОІ-2026.

Країна з традиціями у фігурному катанні опинилась на межі повного провалу в цьому виді. Та саме Марсак тримає надію. Якщо він справиться з тиском і покаже сильні виступи, це стане історією не лише про спорт, а про виживання і боротьбу.

