Ливиньо на Олимпиаде-2026: лыжная акробатика и могул — главная арена фристайла

Парк для лыжной акробатики и могула в Ливиньо. Фото: Reuters

Парк для лыжной акробатики и могула в Ливиньо станет одной из самых динамичных локаций зимних Олимпийских игр 2026 года. Здесь будет решаться судьба медалей в наиболее зрелищных дисциплинах фристайла.

Именно в Ливиньо спортсмены будут демонстрировать максимальную взрывную силу, точность и техническую сложность трюков на пределе возможностей, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Парк для лыжной акробатики и могула в Ливиньо. Фото: Reuters

Ливиньо в этом году должен удивить

Ливиньо уже много лет имеет репутацию одного из ведущих европейских центров фристайла. Курорт регулярно принимает международные старты и тренировочные сборы ведущих сборных, а условия подготовки позволяют отрабатывать самые сложные элементы в стабильной высокогорной среде.

Во время Олимпиады 2026 года здесь состоятся соревнования по лыжной акробатике, могулу и дуальному могулу — дисциплинам, в которых результат определяется не только скоростью, но и качеством выполнения каждого элемента.

Парк для лыжной акробатики и могула в Ливиньо. Фото: Reuters

Зрительская инфраструктура Ливиньо спроектирована так, чтобы болельщики находились максимально близко к событиям. Трассы расположены компактно, что позволяет наблюдать за разгоном, полетом и приземлением спортсменов почти из одной точки.

Ключевым элементом трассы является панорамная терраса у финиша, с которой открывается обзор сразу на обе трассы — для лыжной акробатики и могулов, что является редкостью для стартов такого уровня.

Трасса для лыжной акробатики в Ливиньо создана с прицелом на выполнение максимально сложных программ. Профиль трамплинов позволяет спортсменам стабильно выполнять двойные и тройные сальто, многооборотные комбинации и демонстрировать одни из самых высоких полетов в сезоне. Для судей это означает повышенные требования к качеству исполнения, а для зрителей — постоянное напряжение до последней попытки.

Трасса могула, в свою очередь, является испытанием на выносливость и техническую чистоту. Плотные серии бугров, быстрые переходы и решающий прыжок на финише минимизируют возможность ошибок. Любое нарушение ритма или потеря скорости мгновенно влияет на итоговый балл, что делает эти старты одними из самых непредсказуемых на Играх.

После завершения Олимпиады 2026 года Ливиньо сохранит статус международного центра фристайла. Обновленная инфраструктура позволит и в дальнейшем принимать этапы Кубка мира, крупные тренировочные сборы и развивать молодежные программы. Для региона это означает не разовое олимпийское событие, а долговременный заработок на спортсменах и туристах.

Напомним, ранее мы назвали имена спортсменов, которые могут удивить в олимпийской сборной Украины.

Также мы показали олимпийскую арену по прыжкам с трамплина.